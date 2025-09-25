Росія вдавалась до дій проти німецьких супутників, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вдавалась до дій проти німецьких супутників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Пісторіуса, німецький уряд хоче виділити загалом 35 мільярдів євро на космічні проєкти та архітектуру безпеки в космосі до 2030 року. Сюди входять розбудова космічної інфраструктури та її стійкість до кібератак.

Глава німецького Міноборони висловився за те, щоб обговорити також і наступальні можливості – іншими словами, здатність бути ефективними у військовому відношенні або навіть атакувати в космосі в разі потреби.

На цьому тлі він попередив про загрозу з боку Росії та Китаю.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично знищувати супутники. У космосі немає кордонів і континентів. Росія і Китай є нашими безпосередніми сусідами там", – сказав Пісторіус.

Він додав, що космічні системи Бундесверу вже зазнають глушіння, а два супутники IntelSat, які також використовуються Збройними силами Німеччини, наразі відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками.

За словами Пісторіуса, Китай також проводить "дуже гнучкі і динамічні маневри зближення" зі своїми космічними системами.