РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Угроза от РФ в космосе
1 023 5

Россия прибегала к действиям против немецких спутников, - Писториус

Борис, Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия прибегала к действиям против немецких спутников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Писториуса, немецкое правительство хочет выделить всего 35 миллиардов евро на космические проекты и архитектуру безопасности в космосе до 2030 года. Сюда входят развитие космической инфраструктуры и ее устойчивость к кибератакам.

Глава немецкого Минобороны высказался за то, чтобы обсудить также и наступательные возможности - другими словами, способность быть эффективными в военном отношении или даже атаковать в космосе в случае необходимости.

На этом фоне он предупредил об угрозе со стороны России и Китая.

"Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически уничтожать спутники. В космосе нет границ и континентов. Россия и Китай являются нашими непосредственными соседями там", - сказал Писториус.

Также читайте: Российский истребитель пролетел над немецким фрегатом, - Писториус сообщил о новой провокации РФ

Он добавил, что космические системы Бундесвера уже подвергаются глушению, а два спутника IntelSat, которые также используются Вооруженными силами Германии, в настоящее время отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками.

По словам Писториуса, Китай также проводит "очень гибкие и динамичные маневры сближения" со своими космическими системами.

Автор: 

Германия (7284) россия (97378) спутник (237) Писториус Борис (258)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ябеда
показать весь комментарий
25.09.2025 17:08 Ответить
Ничего святого у дикарей...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:10 Ответить
Скоро ще й війна у космосі буде
показать весь комментарий
25.09.2025 17:11 Ответить
Німці дуже ******* скаржитися і жаліти себе.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:23 Ответить
Пан Пісторіус, дійте швидко і ефективно, у повній таємниці від рашистів.
Супутники НАТО давно необхідно активно захищати від рашистських злочинців та їх поплічників.
Буде помилкою попереджати путлєра про ваші цілком законні наміри в космосі.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:27 Ответить
 
 