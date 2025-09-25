Россия прибегала к действиям против немецких спутников, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия прибегала к действиям против немецких спутников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Писториуса, немецкое правительство хочет выделить всего 35 миллиардов евро на космические проекты и архитектуру безопасности в космосе до 2030 года. Сюда входят развитие космической инфраструктуры и ее устойчивость к кибератакам.
Глава немецкого Минобороны высказался за то, чтобы обсудить также и наступательные возможности - другими словами, способность быть эффективными в военном отношении или даже атаковать в космосе в случае необходимости.
На этом фоне он предупредил об угрозе со стороны России и Китая.
"Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически уничтожать спутники. В космосе нет границ и континентов. Россия и Китай являются нашими непосредственными соседями там", - сказал Писториус.
Он добавил, что космические системы Бундесвера уже подвергаются глушению, а два спутника IntelSat, которые также используются Вооруженными силами Германии, в настоящее время отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками.
По словам Писториуса, Китай также проводит "очень гибкие и динамичные маневры сближения" со своими космическими системами.
Супутники НАТО давно необхідно активно захищати від рашистських злочинців та їх поплічників.
Буде помилкою попереджати путлєра про ваші цілком законні наміри в космосі.