Франція попередила про посилення ворожої активності у космосі з боку РФ
Голова Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Венсан Шуссо попередив про значне посилення "ворожої або недружної" активності в космосі, особливо з боку Росії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спостерігається значний сплеск ворожої активності.
Шуссо зазначив, що "супротивники, особливо Росія, диверсифікували методи порушення роботи супутників, і такі дії, як глушіння, лазери та кібератаки, стали звичними".
На переконання генерал-майора, війна в Україні показала, що космос перетворився на "повноцінний театр воєнних дій".
Франція, яка є найбільшим у Європі інвестором у космічну сферу, ще у 2018 році звинувачувала Москву у спробі шпигунства за допомогою маневру космічного апарата поблизу франко-італійського військового супутника, нагадує агенція. Однак відтоді заяв про підозрілі маневри не лунало.
Французький генерал згадав і про Китай, який зараз посідає друге місце у світі за обсягом державних витрат на космічну галузь після США та швидко розвиває свої космічні можливості.
"Кожен день демонструє запаморочливий прогрес – запуск все більшої кількості супутників для нових сузір'їв, розробка методів роботи, що виходять за межі того, що ми бачили раніше", - наголосив Шуссо.
У зв'язку з цим, додав генерал-майор, Франція створить серію демонстраційних супутників для патрулювання на орбіті й моніторингу противника. Мета також полягає в придбанні можливостей класу "земля-космос", щоб "стримувати, блокувати й порушувати" дії противника.
кацапи підписали купу договорів з зімбабве та ерітрерію, про експансію космосу.
при такій підтримці продвинутих африканців, тепер що хочуть те і роблять!
чи, вже забули скільки супутників покорило атлантику? а, як потужно луноходом бомбардували місяць?