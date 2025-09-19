УКР
Новини Загроза від РФ у космосі
722 8

Франція попередила про посилення ворожої активності у космосі з боку РФ

Генерал Франції: У космосі зростає ворожа активність від Росії

Голова Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Венсан Шуссо попередив про значне посилення "ворожої або недружної" активності в космосі, особливо з боку Росії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спостерігається значний сплеск ворожої активності.

Шуссо зазначив, що "супротивники, особливо Росія, диверсифікували методи порушення роботи супутників, і такі дії, як глушіння, лазери та кібератаки, стали звичними".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 40% усіх авіарейсів у Європі стикаються з глушінням сигналу, – єврокомісар

На переконання генерал-майора, війна в Україні показала, що космос перетворився на "повноцінний театр воєнних дій".

Франція, яка є найбільшим у Європі інвестором у космічну сферу, ще у 2018 році звинувачувала Москву у спробі шпигунства за допомогою маневру космічного апарата поблизу франко-італійського військового супутника, нагадує агенція. Однак відтоді заяв про підозрілі маневри не лунало.

Французький генерал згадав і про Китай, який зараз посідає друге місце у світі за обсягом державних витрат на космічну галузь після США та швидко розвиває свої космічні можливості.

Також читайте: Путіну пообіцяли за п’ять років створити власну космічну станцію. До того "Роскосмос" заявляв про відсутність грошей на супутники

"Кожен день демонструє запаморочливий прогрес – запуск все більшої кількості супутників для нових сузір'їв, розробка методів роботи, що виходять за межі того, що ми бачили раніше", - наголосив Шуссо.

У зв'язку з цим, додав генерал-майор, Франція створить серію демонстраційних супутників для патрулювання на орбіті й моніторингу противника. Мета також полягає в придбанні можливостей класу "земля-космос", щоб "стримувати, блокувати й порушувати" дії противника.

