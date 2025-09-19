Франция предупредила об усилении враждебной активности в космосе со стороны РФ

Глава Космического командования Вооруженных сил Франции генерал-майор Венсан Шуссо предупредил о значительном усилении "враждебной или недружественной" активности в космосе, особенно со стороны России.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году наблюдается значительный всплеск враждебной активности.

Шуссо отметил, что "противники, особенно Россия, диверсифицировали методы нарушения работы спутников, и такие действия, как глушение, лазеры и кибератаки, стали привычными".

По убеждению генерал-майора, война в Украине показала, что космос превратился в "полноценный театр военных действий".

Франция, которая является крупнейшим в Европе инвестором в космическую сферу, еще в 2018 году обвиняла Москву в попытке шпионажа с помощью маневра космического аппарата вблизи франко-итальянского военного спутника, напоминает агентство. Однако с тех пор заявлений о подозрительных маневрах не звучало.

Французский генерал вспомнил и о Китае, который сейчас занимает второе место в мире по объему государственных расходов на космическую отрасль после США и быстро развивает свои космические возможности.

"Каждый день демонстрирует головокружительный прогресс - запуск все большего количества спутников для новых созвездий, разработка методов работы, выходящих за пределы того, что мы видели раньше", - подчеркнул Шуссо.

В связи с этим, добавил генерал-майор, Франция создаст серию демонстрационных спутников для патрулирования на орбите и мониторинга противника. Цель также заключается в приобретении возможностей класса "земля-космос", чтобы "сдерживать, блокировать и нарушать" действия противника.