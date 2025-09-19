Франция предупредила об усилении враждебной активности в космосе со стороны РФ
Глава Космического командования Вооруженных сил Франции генерал-майор Венсан Шуссо предупредил о значительном усилении "враждебной или недружественной" активности в космосе, особенно со стороны России.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году наблюдается значительный всплеск враждебной активности.
Шуссо отметил, что "противники, особенно Россия, диверсифицировали методы нарушения работы спутников, и такие действия, как глушение, лазеры и кибератаки, стали привычными".
По убеждению генерал-майора, война в Украине показала, что космос превратился в "полноценный театр военных действий".
Франция, которая является крупнейшим в Европе инвестором в космическую сферу, еще в 2018 году обвиняла Москву в попытке шпионажа с помощью маневра космического аппарата вблизи франко-итальянского военного спутника, напоминает агентство. Однако с тех пор заявлений о подозрительных маневрах не звучало.
Французский генерал вспомнил и о Китае, который сейчас занимает второе место в мире по объему государственных расходов на космическую отрасль после США и быстро развивает свои космические возможности.
"Каждый день демонстрирует головокружительный прогресс - запуск все большего количества спутников для новых созвездий, разработка методов работы, выходящих за пределы того, что мы видели раньше", - подчеркнул Шуссо.
В связи с этим, добавил генерал-майор, Франция создаст серию демонстрационных спутников для патрулирования на орбите и мониторинга противника. Цель также заключается в приобретении возможностей класса "земля-космос", чтобы "сдерживать, блокировать и нарушать" действия противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапи підписали купу договорів з зімбабве та ерітрерію, про експансію космосу.
при такій підтримці продвинутих африканців, тепер що хочуть те і роблять!
чи, вже забули скільки супутників покорило атлантику? а, як потужно луноходом бомбардували місяць?