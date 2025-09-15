40% усіх авіарейсів у Європі стикаються з глушінням сигналу, – єврокомісар

Зараз у Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з тим чи іншим глушінням сигналу, тому Європейський Союз працює над впровадженням космічних можливостей для попередження навігаційних перешкод.

Про це розповів єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Укрінформ.

"Зараз неможливо уявити сучасну оборону без космічних сервісів. Отже, з одного боку, є космос для оборони, а з іншого боку, є оборона космосу. Це два пріоритети, і ми багато робимо для розвитку наших космічних оборонних можливостей", – сказав Кубілюс.

За словами Кубілюса, Євросоюз працює над впровадженням космічних можливостей для виявлення носіїв глушіння сигналу та спуфінгу з метою попередження пілотів, водіїв або капітанів суден.

У цьому зв'язку Кубілюс згадав про проблему глушіння сигналу для навігаційних систем.

"Наші служби кажуть, що зараз у Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з тим чи іншим глушінням сигналу. Наприклад, у Литві в серпні було зареєстровано 1000 таких випадків", – сказав він.

Також ЄС планує вивести додаткові супутники на низьку навколоземну орбіту для розширення можливостей системи Galileo, додав єврокомісар.

Також він поінформував про роботу з розбудови європейського безпечного супутникового зв'язку.

"Наші експерти кажуть, що наш супутниковий зв'язок Iris² буде кращим за Starlink, але це потребуватиме часу. Ми поступово впроваджуватимемо деякі послуги, але очікуваний термін повноцінного запуску – 2030 рік", – сказав Кубілюс, наголосивши на необхідності незалежності від американського сервісу супутникового звязку.

Він також відзначив важливість європейської служби спостереження за Землею, "яка дасть нам змогу отримувати найточніші розвідувальні дані з космосу".

У липні ЄС оголосив, що його глобальна навігаційна супутникова система Galileo запустила нову функцію для протидії підробці сигналів, зокрема в Балтійському морі.

Наприкінці серпня чартерний літак, на якому президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прямувала до Болгарії разом із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом, стикнувся під час посадки в аеропорту Пловдива із перешкодами GPS-сигналу.

Раніше стало відомо, що космічне агентство NASA заблокувало громадянам Китаю з візами США роботу над програмами агентства.

У червні повідомлялося, що Швеція співпрацюватиме з Україною в розвитку космічних технологій для оборонних потреб.