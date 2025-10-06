УКР
Без космічних даних неможливо вести війну ефективно, - Залужний

Залужний розповів про необхідність розвитку космічних технологій

Сучасну війну неможливо уявити без космічних сервісів, які відіграють та продовжують відігравати вирішальну роль.

Про це у статті на порталі "Мілітарний" пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Потік інформації, що постійно збільшувався, та необхідність її розподілу виявили ще одну проблему - підготовку кадрів для обробки такої специфічної інформації. Практичне набуття навичок також потребує часу, проте вже до кінця 2023 року нам вдалося підготувати достатню кількість навченого персоналу як у самому центрі, так і в оперативній ланці. Увесь цей процес, дякуючи нашим партнерам, супроводжувався наданням відповідного обладнання і створенням системи, яка зрушила головну проблему - доведення космічної інформації безпосередньо до поля бою і головне - до сучасних засобів ураження.

Таким чином, Центральне управління космічної підтримки, отримавши інструмент у вигляді використання супутникових технологій як військового, так і цивільного призначення та доступ до програмного забезпечення, по суті, стало ключовим органом, який перетворював дані з космосу на конкретні бойові рішення та, відповідно, надавав стратегічну перевагу, особливо у нанесенні точних ударів по противнику. І найголовніше - поступово Збройні Сили України отримували функцію власного розвідувального забезпечення. На жаль, як показали подальші події - тимчасово", - пояснив він.

Читайте: Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний

За словами Залужного, Україна своєчасно використала комерційну космічну інфраструктуру, зокрема Starlink компанії SpaceX для зв’язку, а супутники спостереження Землі, такі як Maxar, Planet Labs і ICEYE, для розвідки в реальному часі.

"Проте майже півторарічна робота з намаганням побудувати ефективну систему розвідувального забезпечення Збройних Сил України та космічної підтримки виявила й цілий ряд проблем, які важким тягарем залишилися у воюючій країні. Головна з них – ми своєчасно знайшли та навчилися використовувати знайдені нами можливості, проте зовсім не мали своїх власних.

Наша держава, яка колись входила у п’ятірку космічних держав світу, тепер у ракетно-космічній галузі, м’яко кажучи, відстає. Навіть сучасна військово-космічна інфраструктура SpaceX на наших очах постійно отримувала вплив з боку Росії і вимушено ефективно адаптовувалася. Вести ж мову про адаптацію власної космічної інфраструктури немає сенсу", - додав ексголовком ЗСУ.

+12
Тіко не давайте читати цю статтю Зеленському!
Бо завтра вже буде гундосити, що Україна запускає по сім супутників "Какаду" на добу, з бойовою частиною 100500 кг і лазерною гарматою типу "Піу"!
показати весь коментар
06.10.2025 09:38 Відповісти
+11
в нас є супутник притули
де він ?
показати весь коментар
06.10.2025 09:34 Відповісти
+6
А чи був він взагалі? Про корисність "супутника" жодної інформації за три роки не просочилось. Лише про купівлю...
показати весь коментар
06.10.2025 09:46 Відповісти
До дупи той один супутник, навіть якщо він є, на тлі сотень західних супутників, з яких отримуються дані.
показати весь коментар
06.10.2025 09:39 Відповісти
А чи був він взагалі? Про корисність "супутника" жодної інформації за три роки не просочилось. Лише про купівлю...
показати весь коментар
06.10.2025 09:46 Відповісти
подписка на тот спутник закончилась, продлевать давит жаба
показати весь коментар
06.10.2025 09:49 Відповісти
Так ми їх і отримуєм. Поки Трамп встане не з тої ноги.
показати весь коментар
06.10.2025 09:35 Відповісти
Супутники, ракети... Шо за фігня - всі ми знаємо, завдяки чому Україна може перемогти і чому не перемагає зараз. Але про це політруки розкажуть в інших темах)
показати весь коментар
06.10.2025 09:40 Відповісти
Головне щоб нами продовжували керувати зрадники.
показати весь коментар
06.10.2025 09:53 Відповісти
Нами - це яким кантоном?
показати весь коментар
06.10.2025 09:55 Відповісти
Petriko-Pokhmilskyi district.
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
Коротко - наша космічна галузь в дупі
показати весь коментар
06.10.2025 09:42 Відповісти
А все тому, що за неї ще не взявся Льоша Кірющенко
показати весь коментар
06.10.2025 09:52 Відповісти
Притули спутник притули
показати весь коментар
06.10.2025 09:47 Відповісти
З чого Притула ї живе.
показати весь коментар
06.10.2025 09:54 Відповісти
 
 