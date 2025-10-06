Без космічних даних неможливо вести війну ефективно, - Залужний

Сучасну війну неможливо уявити без космічних сервісів, які відіграють та продовжують відігравати вирішальну роль.

Про це у статті на порталі "Мілітарний" пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Потік інформації, що постійно збільшувався, та необхідність її розподілу виявили ще одну проблему - підготовку кадрів для обробки такої специфічної інформації. Практичне набуття навичок також потребує часу, проте вже до кінця 2023 року нам вдалося підготувати достатню кількість навченого персоналу як у самому центрі, так і в оперативній ланці. Увесь цей процес, дякуючи нашим партнерам, супроводжувався наданням відповідного обладнання і створенням системи, яка зрушила головну проблему - доведення космічної інформації безпосередньо до поля бою і головне - до сучасних засобів ураження.

Таким чином, Центральне управління космічної підтримки, отримавши інструмент у вигляді використання супутникових технологій як військового, так і цивільного призначення та доступ до програмного забезпечення, по суті, стало ключовим органом, який перетворював дані з космосу на конкретні бойові рішення та, відповідно, надавав стратегічну перевагу, особливо у нанесенні точних ударів по противнику. І найголовніше - поступово Збройні Сили України отримували функцію власного розвідувального забезпечення. На жаль, як показали подальші події - тимчасово", - пояснив він.

За словами Залужного, Україна своєчасно використала комерційну космічну інфраструктуру, зокрема Starlink компанії SpaceX для зв’язку, а супутники спостереження Землі, такі як Maxar, Planet Labs і ICEYE, для розвідки в реальному часі.

"Проте майже півторарічна робота з намаганням побудувати ефективну систему розвідувального забезпечення Збройних Сил України та космічної підтримки виявила й цілий ряд проблем, які важким тягарем залишилися у воюючій країні. Головна з них – ми своєчасно знайшли та навчилися використовувати знайдені нами можливості, проте зовсім не мали своїх власних.

Наша держава, яка колись входила у п’ятірку космічних держав світу, тепер у ракетно-космічній галузі, м’яко кажучи, відстає. Навіть сучасна військово-космічна інфраструктура SpaceX на наших очах постійно отримувала вплив з боку Росії і вимушено ефективно адаптовувалася. Вести ж мову про адаптацію власної космічної інфраструктури немає сенсу", - додав ексголовком ЗСУ.

