Без космических данных невозможно вести войну эффективно, - Залужный

Современную войну невозможно представить без космических сервисов, которые играют и продолжают играть решающую роль.

Об этом в статье на портале "Милитарный" пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Поток информации, который постоянно увеличивался, и необходимость ее распределения выявили еще одну проблему - подготовку кадров для обработки такой специфической информации. Практическое приобретение навыков также требует времени, однако уже к концу 2023 года нам удалось подготовить достаточное количество обученного персонала как в самом центре, так и в оперативном звене. Весь этот процесс, благодаря нашим партнерам, сопровождался предоставлением соответствующего оборудования и созданием системы, которая сдвинула главную проблему - доведение космической информации непосредственно до поля боя и главное - до современных средств поражения.

Таким образом, Центральное управление космической поддержки, получив инструмент в виде использования спутниковых технологий как военного, так и гражданского назначения и доступ к программному обеспечению, по сути, стало ключевым органом, который превращал данные из космоса в конкретные боевые решения и, соответственно, давал стратегическое преимущество, особенно в нанесении точных ударов по противнику. И самое главное - постепенно Вооруженные Силы Украины получали функцию собственного разведывательного обеспечения. К сожалению, как показали дальнейшие события - временно", - пояснил он.

По словам Залужного, Украина своевременно использовала коммерческую космическую инфраструктуру, в частности Starlink компании SpaceX для связи, а спутники наблюдения Земли, такие как Maxar, Planet Labs и ICEYE, для разведки в реальном времени.

"Однако почти полуторагодовая работа с попыткой построить эффективную систему разведывательного обеспечения Вооруженных Сил Украины и космической поддержки выявила и целый ряд проблем, которые тяжелым бременем остались в воюющей стране. Главная из них - мы своевременно нашли и научились использовать найденные нами возможности, однако совсем не имели своих собственных.

Наше государство, которое когда-то входило в пятерку космических держав мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает. Даже современная военно-космическая инфраструктура SpaceX на наших глазах постоянно получала влияние со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась. Вести же речь об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла", - добавил экс-глава ВСУ.

