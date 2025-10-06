РУС
Новости Космические технологии
1 130 18

Без космических данных невозможно вести войну эффективно, - Залужный

Залужный рассказал о необходимости развития космических технологий

Современную войну невозможно представить без космических сервисов, которые играют и продолжают играть решающую роль.

Об этом в статье на портале "Милитарный" пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Поток информации, который постоянно увеличивался, и необходимость ее распределения выявили еще одну проблему - подготовку кадров для обработки такой специфической информации. Практическое приобретение навыков также требует времени, однако уже к концу 2023 года нам удалось подготовить достаточное количество обученного персонала как в самом центре, так и в оперативном звене. Весь этот процесс, благодаря нашим партнерам, сопровождался предоставлением соответствующего оборудования и созданием системы, которая сдвинула главную проблему - доведение космической информации непосредственно до поля боя и главное - до современных средств поражения.

Таким образом, Центральное управление космической поддержки, получив инструмент в виде использования спутниковых технологий как военного, так и гражданского назначения и доступ к программному обеспечению, по сути, стало ключевым органом, который превращал данные из космоса в конкретные боевые решения и, соответственно, давал стратегическое преимущество, особенно в нанесении точных ударов по противнику. И самое главное - постепенно Вооруженные Силы Украины получали функцию собственного разведывательного обеспечения. К сожалению, как показали дальнейшие события - временно", - пояснил он.

Читайте: Сегодня дроны наносят почти 80% потерь на фронте, надо искать противодействие, - Залужный

По словам Залужного, Украина своевременно использовала коммерческую космическую инфраструктуру, в частности Starlink компании SpaceX для связи, а спутники наблюдения Земли, такие как Maxar, Planet Labs и ICEYE, для разведки в реальном времени.

"Однако почти полуторагодовая работа с попыткой построить эффективную систему разведывательного обеспечения Вооруженных Сил Украины и космической поддержки выявила и целый ряд проблем, которые тяжелым бременем остались в воюющей стране. Главная из них - мы своевременно нашли и научились использовать найденные нами возможности, однако совсем не имели своих собственных.

Наше государство, которое когда-то входило в пятерку космических держав мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает. Даже современная военно-космическая инфраструктура SpaceX на наших глазах постоянно получала влияние со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась. Вести же речь об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла", - добавил экс-глава ВСУ.

Топ комментарии
+9
в нас є супутник притули
де він ?
показать весь комментарий
06.10.2025 09:34 Ответить
+9
Тіко не давайте читати цю статтю Зеленському!
Бо завтра вже буде гундосити, що Україна запускає по сім супутників "Какаду" на добу, з бойовою частиною 100500 кг і лазерною гарматою типу "Піу"!
показать весь комментарий
06.10.2025 09:38 Ответить
+4
А чи був він взагалі? Про корисність "супутника" жодної інформації за три роки не просочилось. Лише про купівлю...
показать весь комментарий
06.10.2025 09:46 Ответить
в нас є супутник притули
де він ?
показать весь комментарий
06.10.2025 09:34 Ответить
До дупи той один супутник, навіть якщо він є, на тлі сотень західних супутників, з яких отримуються дані.
показать весь комментарий
06.10.2025 09:39 Ответить
А чи був він взагалі? Про корисність "супутника" жодної інформації за три роки не просочилось. Лише про купівлю...
показать весь комментарий
06.10.2025 09:46 Ответить
подписка на тот спутник закончилась, продлевать давит жаба
показать весь комментарий
06.10.2025 09:49 Ответить
Так ми їх і отримуєм. Поки Трамп встане не з тої ноги.
показать весь комментарий
06.10.2025 09:35 Ответить
Тіко не давайте читати цю статтю Зеленському!
Бо завтра вже буде гундосити, що Україна запускає по сім супутників "Какаду" на добу, з бойовою частиною 100500 кг і лазерною гарматою типу "Піу"!
показать весь комментарий
06.10.2025 09:38 Ответить
Супутники, ракети... Шо за фігня - всі ми знаємо, завдяки чому Україна може перемогти і чому не перемагає зараз. Але про це політруки розкажуть в інших темах)
показать весь комментарий
06.10.2025 09:40 Ответить
Головне щоб нами продовжували керувати зрадники.
показать весь комментарий
06.10.2025 09:53 Ответить
Нами - це яким кантоном?
показать весь комментарий
06.10.2025 09:55 Ответить
Petriko-Pokhmilskyi district.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:22 Ответить
Коротко - наша космічна галузь в дупі
показать весь комментарий
06.10.2025 09:42 Ответить
А все тому, що за неї ще не взявся Льоша Кірющенко
показать весь комментарий
06.10.2025 09:52 Ответить
Притули спутник притули
показать весь комментарий
06.10.2025 09:47 Ответить
З чого Притула ї живе.
показать весь комментарий
06.10.2025 09:54 Ответить
 
 