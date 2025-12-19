Ми розуміємо, де саме буде розміщено "Орєшнік" у Білорусі, кажемо про це партнерам, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери мають запровадити санкції, щоб Росія не могла отримувати компоненти для виготовлення балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ у Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де буде розміщено. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу та зрозуміти, як їм на це реагувати.

До цього ми попереджали наших європейських та американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати "Орєшнік" на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку він діятиме. Це загроза для багатьох європейських країн, зокрема для Польщі, Німеччини та інших", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Росія вже била "Орєшніком" по території України.

Читайте також: Атаки "Орєшніком" з території Білорусі будуть смертоноснішими для України, - Forbes

"Ми розуміємо, як з цим боротися. Ми просили, щоб партнери застосували санкції проти компаній, які перебувають як у Європі, так і на інших континентах. Компанії, які продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орєшніка".

Без цих компонентів Росія розвивати виробництво "Орєшніка" просто не може. Я не бачу цих запроваджених санкцій, якщо чесно. Поки що", - додав він.

Читайте також: Лукашенко погрожує вдарити "Орєшником" по Заходу: "Сядемо з Путіним і бахнемо"

Наразі Росія виготовляти багато "Орєшніків" не може, проте вони це роблять не просто так, сказав президент.

Також президент ставить питання, чому Росія атакує американські системи ППО на території України.

"Чому тоді партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі? Якими керуватиме РФ. Як і ракети, в першу ніч повномасштабного вторгнення, на територію нашої країни летіли з Білорусі зокрема", - підсумував він.

Читайте: Україна вже використовує свою балістичну ракету "Сапсан", - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Диктатор Лукашенко заявив, що "Орєшік" заступає на бойове чергування.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

Читайте також: На полігоні під Оренбургом після запуску вибухнула ракета. Імовірно, це "Сармат", - Defense Express