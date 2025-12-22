Лукашенко каже, що Білорусь нібито може отримати від РФ "максимум десяток" "Орєшників"
Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито може отримати від Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".
Його заяву цитує білоруське державне агентство "Бєлта", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Максимум десяток"
22 грудня після неформальної зустрічі глав держав-учасниць СНД журналіст запитав Лукашенка, чи отримав Мінськ "десяток" комплексів "Орєшник", як це раніше нібито обговорювалося з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Десяток — це буде максимум", - сказав у відповідь Лукашенко.
Таким чином журналісти згадали про його заяву Лукашенка тому. Тоді на питання про плани постачання "Орєшника" Лукашенко сказав: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".
Згодом, у січні цього року, він заявляв, що про "пожартував" про "10 комплексів" і що "достатньо одного комплексу", щоб "убезпечити Білорусь".
Що передувало?
Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито уже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.
Що таке "Орєшнік"?
- Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
- Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
- 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".
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Гойдае вітерець його смердючи ноги.
То хлопці - калиновці йому звернули роги.
на бєлорасєє "дранік".
скоро буде максимум 10 "драніков", якими від вдарить по окупованому кенігсбергу.