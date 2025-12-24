РФ застосовувала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема щодо розміщення на території Білорусі комплексів "Орєшнік" та використання Росією даних космічної розвідки від Китаю.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що доповіла СЗР

Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу. За словами Зеленського, залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем.

"Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", - зазначив він.

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Орєшнік у Білорусі

Друге – це розміщення на території Білорусі комплексів "Орєшнік".

"Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", - заявив президент.

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Співпраця Китаю та РФ

Третє – стан російського воєнного виробництва, співпраця з компаніями та суб’єктами з інших країн.

Зокрема, Україна фіксує збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки.

"На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами", - додав Зеленський.

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