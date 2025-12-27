Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку, - Зеленський

Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного треку й, навпаки, нарощує імпорт російських енергоресурсів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай, а він може, спроможний - тиснув на Росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай навпаки наростив об'єм імпорту російських енергоресурсів. На сьогодні Китай - найбільший імпортер, а ми знаємо, куди йдуть ці гроші", - зазначив Зеленський.

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Він також наголосив, що гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну: "Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було б вигідне закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю. Зеленський також вже зазначав, що Китай би міг завершити війну РФ проти України, але не має жодного бажання.