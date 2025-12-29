РУС
Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times

путин,трамп

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом за несколько часов до встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, пытаясь сорвать договоренности о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, подобная ситуация уже случалась ранее. В октябре Зеленский рассчитывал на согласие Трампа на продажу Украине ракет Tomahawk, однако после звонка Путина американский президент отказался от этого шага.

По информации, перед нынешней встречей в Мар-а-Лаго Путин снова позвонил Трампу, стремясь не допустить согласования прекращения огня, ради которого Зеленский прибыл в США.

Издание пишет, что украинский президент был готов к компромиссам и впервые допустил возможность территориальных уступок на Донбассе при условии 60-дневного перемирия для проведения референдума по мирному соглашению.

После разговора Путина с Трампом Кремль заявил, что американский президент якобы отклонил это предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил это тем, что прекращение огня может привести к "затягиванию войны".

The Times обращает внимание, что позиция Кремля совпадает с последующими публичными заявлениями Трампа. После встречи с Зеленским он подтвердил, что понимает аргументы Путина против перемирия и считает, что остановка боевых действий может привести к их возобновлению.

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

+6
Який може бути «миротворець» зі старого збоченця з прогресуючою деменцією?
29.12.2025 10:58 Ответить
+3
Трамп заявив, що пуйло бажає добра Україні.
Значить, по його логіці, винні самі українці та Україна... бо не хочуть капітулювати перед пуйлом, який їх хоче ощасливити (вбиваючи).
Трамп вже перевершив пуйла у цинізмі та відбілюванні рашки.
Висновок очевидний, Трамп давно на боці пуйла і союзник рашки.
Україна заважає йому.
Тому трамп хоче знищення України як і пуйло. Це незаперечний факт.
29.12.2025 10:59 Ответить
+3
Просто ***** скорЄктірАвАл інструкції агЄнту "КрасноФФУ"
29.12.2025 11:04 Ответить
