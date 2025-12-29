Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом за несколько часов до встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, пытаясь сорвать договоренности о прекращении огня в Украине.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, подобная ситуация уже случалась ранее. В октябре Зеленский рассчитывал на согласие Трампа на продажу Украине ракет Tomahawk, однако после звонка Путина американский президент отказался от этого шага.
По информации, перед нынешней встречей в Мар-а-Лаго Путин снова позвонил Трампу, стремясь не допустить согласования прекращения огня, ради которого Зеленский прибыл в США.
Издание пишет, что украинский президент был готов к компромиссам и впервые допустил возможность территориальных уступок на Донбассе при условии 60-дневного перемирия для проведения референдума по мирному соглашению.
После разговора Путина с Трампом Кремль заявил, что американский президент якобы отклонил это предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил это тем, что прекращение огня может привести к "затягиванию войны".
The Times обращает внимание, что позиция Кремля совпадает с последующими публичными заявлениями Трампа. После встречи с Зеленским он подтвердил, что понимает аргументы Путина против перемирия и считает, что остановка боевых действий может привести к их возобновлению.
Разговор Трампа с Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Значить, по його логіці, винні самі українці та Україна... бо не хочуть капітулювати перед пуйлом, який їх хоче ощасливити (вбиваючи).
Трамп вже перевершив пуйла у цинізмі та відбілюванні рашки.
Висновок очевидний, Трамп давно на боці пуйла і союзник рашки.
Україна заважає йому.
Тому трамп хоче знищення України як і пуйло. Це незаперечний факт.
Війна - це мир.
вважає, що зупинка бойових дій може призвести до їх відновлення
Ті, хто Орвелла згадуватимуть, Орвелла до кінця, певно, не читали.
Бо в кінці є пояснення всіх трьох славнозвісних тез.