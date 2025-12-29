Зеленский и Путин могут провести телефонный разговор впервые за более чем 5 лет, - Fox News
Воскресные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут проложить путь к первому за более чем 5 лет телефонному разговору между президентом Украины и российским диктатором Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.
Что известно?
Собеседник заявил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.
"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это было бы самым большим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе.
Это была бы дипломатическая победа президента Трампа", - говорит источник.
Разговор Трампа с Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
