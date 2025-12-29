РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
3 532 26

Зеленский и Путин могут провести телефонный разговор впервые за более чем 5 лет, - Fox News

Зеленский и Путин могут провести телефонный разговор: что известно?

Воскресные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут проложить путь к первому за более чем 5 лет телефонному разговору между президентом Украины и российским диктатором Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.

Что известно?

Собеседник заявил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.

"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это было бы самым большим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе.

Это была бы дипломатическая победа президента Трампа", - говорит источник.

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

