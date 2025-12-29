Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп
Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану".
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Путин не хочет прекращать огонь
Трампа спросили, согласен ли Путин прекратить огонь на время референдума в Украине.
"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", - ответил президент США.
РФ хочет "помогать" в восстановлении Украины
По его словам, Россия "поможет" в восстановлении Украины в случае завершения войны. Он сказал, что Россия якобы "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".
Также Трамп пожаловался, что какие-то "плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России не позволяло договориться с нами".
Разговор Трампа с Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.
-
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
І не лише гімном України.
Офіційна трансляція спілкування зі ЗМІ президентів США та України за підсумками переговорів, яку проводив Офіс президента України у YouTube та у соцмережах завершилася несподіваним включенням гімну України та легендарною фразою про "русскій воєнний корабль".
На тлі цього прихованого меседжу Зеленський та Трамп тисли один одному руки та прощалися з представниками медіа.
Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат сьогоднішніх пермовин
Отторжение территорий через референдум запрещено Конституцией
Він потрібний блаЗЄнському щоб уникнути відповідальности.
Адже, коли він відводив війська у 2019р, то жодного референдуму не було.
Тепер цей виродок хоче вийти чистеньким.
"Ми говорили із ввх про Запорізьку АЕС. Він хотів би бачити її відкритою і для України, зокрема", - сказав він медіа після зустрічі з Зеленським у Мар-а-Лаго. Як додав Трамп, ***** не "вразив ракетами" ЗАЕС.
Також він зазначив, що "протягом наступних кількох місяців" можуть бути захоплені нові українські землі, і "краще укласти угоду зараз".
Пізніше президент США заявив, що РФ начебто під час перемовин висловила намір продажу Україні енергоносіїв за низькими цінами. "Це звучить трохи дивно, але я пояснював п Зеленському , що ***** був дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - сказав він.
На питання, чи обговорювалося питання фінансування повоєнного відновлення України з боку РФ, Трамп відповів: "Обговорювали. Вони допомагатимуть. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху".
Який референдум може бути!
Україно - вперед до перемоги над загарбником!
Все для фронту, все для перемоги!