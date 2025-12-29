Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану".

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Путин не хочет прекращать огонь

Трампа спросили, согласен ли Путин прекратить огонь на время референдума в Украине.

"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", - ответил президент США.

РФ хочет "помогать" в восстановлении Украины

По его словам, Россия "поможет" в восстановлении Украины в случае завершения войны. Он сказал, что Россия якобы "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".

Также Трамп пожаловался, что какие-то "плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России не позволяло договориться с нами".

Разговор Трампа с Путиным

Встреча президентов Украины и США