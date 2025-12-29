РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8376 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны Разговор Тампа с Путиним
4 739 50

Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Трамп о референдуме в Украине

Российский диктатор Владимир Путин отверг возможность прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану".

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин не хочет прекращать огонь

Трампа спросили, согласен ли Путин прекратить огонь на время референдума в Украине.

"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", - ответил президент США.

РФ хочет "помогать" в восстановлении Украины

По его словам, Россия "поможет" в восстановлении Украины в случае завершения войны. Он сказал, что Россия якобы "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ якобы согласилась на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям, - Axios

Также Трамп пожаловался, что какие-то "плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России не позволяло договориться с нами".

Разговор Трампа с Путиным

Встреча президентов Украины и США

Автор: 

путин владимир (32603) референдум (1512) Трамп Дональд (7323) прекращения огня (383)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
АХХАХАХАХАХАХАХАХ - викусив?

Чесно....я не американець АЛЕ НАВІТЬ МЕНІ СОРОМНО ДУЖЕ СОРОМНО.

Лідер найбільшої країни світову по всьому - ВВП, армії і технологіям принижує себе як ніхто і ніколи в історії.

Та краще б уже його тр...али в прямому ефірі - і то було б не соромно. Соромно вести себе як нічтожество
показать весь комментарий
29.12.2025 06:47 Ответить
+17
путін буде ставити під сумнів легітимність будь-якої української влади, яка не перебуває під його впливом.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:47 Ответить
+8
показать весь комментарий
29.12.2025 06:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін буде ставити під сумнів легітимність будь-якої української влади, яка не перебуває під його впливом.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:47 Ответить
Для oтримання абсолютної влади путіну потрібна війна.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:48 Ответить
путін буде ставити під сумнів легітимність будь-якого референдуму в Україні, який йому не сподобається.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:53 Ответить
А для отримання абсолютного миру світу потрібна максимально брутальна і демонстративна смерть Путлера. Для початку старий маразматик має уподібнитися своєму корейському другу Ину та боятися висунути носа з бункера і завести собі бронепотяг для дуже рідкісних пересувань рашкою.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:38 Ответить
Леонід Кравчук, свій підпис про развал союзу, точно не відкличе.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:05 Ответить
В якій формі РФ отримає контроль над політичними рішеннями в Україні це інше питання в 14 році вони вимагали вписати в конституцію право вето ДНР ЛНР, Україна це не схавала, зараз під тиском на нас намагатимуться вигадати щось аналогічне...
показать весь комментарий
29.12.2025 07:24 Ответить
Вже піздьож про референдум почався - це щоб політично не освічений в основній масі народ прийняв на себе усю відповідальність за їбанутих договористів із кварталу-95(((
показать весь комментарий
29.12.2025 07:19 Ответить
АХХАХАХАХАХАХАХАХ - викусив?

Чесно....я не американець АЛЕ НАВІТЬ МЕНІ СОРОМНО ДУЖЕ СОРОМНО.

Лідер найбільшої країни світову по всьому - ВВП, армії і технологіям принижує себе як ніхто і ніколи в історії.

Та краще б уже його тр...али в прямому ефірі - і то було б не соромно. Соромно вести себе як нічтожество
показать весь комментарий
29.12.2025 06:47 Ответить
Тю. ***** політично трахає Трампа.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:52 Ответить
чого тобі соромно
я такі люди мазохісти, куколди і тп
їм це в кайф, розумієш
а якщо ще й ексгібіціоніст то це джекпот - ось тобі трамп
показать весь комментарий
29.12.2025 07:10 Ответить
Це в тебе з 1991 року?
показать весь комментарий
29.12.2025 07:11 Ответить
Здохни рашиський чорт.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:33 Ответить
Ти можеш побажати пошвидше здохнути путіну і його кліці ,рашиський бот.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:25 Ответить
Згинь рашиська мерзота.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:31 Ответить
Мєчьти... мєчьти...
Послухай https://www.youtube.com/watch?v=GCnFXGtA5lA ЦЕ свідчення потерпілої ждунихи.
показать весь комментарий
29.12.2025 08:01 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 06:55 Ответить
Х-уйло і Руда Нечисть продовжують у своїх мріях контролювати світ, які породжують дивні алюзії. Московщина і США зараз рівною мірою викликають огиду.
показать весь комментарий
29.12.2025 06:58 Ответить
Ну то й на *** той референдум.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:10 Ответить
Хтось здивований? І що далі? Продовжуватиме, "рудий їбанько", "танці з бубном"?
показать весь комментарий
29.12.2025 07:11 Ответить
Який ***** референдум???
показать весь комментарий
29.12.2025 07:16 Ответить
Це треба бути повним ідіотом , щоб вірити і якісь переговори про "мирний план"між проросійським клоуном і американським баригою ,це черговий фарс щоб відвернути увагу від чергових викритів так званих лідерів і їх оточення . Хтось пояснить що це за мирний план де немає жодного слова про припинення вогню ?
показать весь комментарий
29.12.2025 07:22 Ответить
Млть, всю ніч готувався, хотів вранці проголосувати, а тут таке...
показать весь комментарий
29.12.2025 07:22 Ответить
Домовились домовлятися як я і думав а тим часом пуйло продає по 34 за барель,час працює проти нього
показать весь комментарий
29.12.2025 07:26 Ответить
Vin abo hvoryj na golovu, abo maje vladu nad soboju. Gipoteza je v takij knyzi: Henry Ford "Mizhnarodne jevrejstvo".
показать весь комментарий
29.12.2025 07:29 Ответить
переведи
показать весь комментарий
29.12.2025 07:31 Ответить
Так америку ще ніхто не опускав
показать весь комментарий
29.12.2025 07:30 Ответить
Був би Трамп дійсно тим, ким себе вважає, то вже мав би путлеру сказати: 'Ось ця пропозиція є максимальним компромісом, який тобі, агресору, може бути запропоновано. В тебе є 72 години, щоб її прийняти. Якщо ні, то до кінця 26-го року не стане спочатку тебе, твоєї родини і твого оточення, а потім твоєї країни (може в зворотньому порядку, але це суті не міняє). Це наша остання розмова, після неї будуть лише дії, які тобі зовсім не сподобаються'.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:30 Ответить
Хто може сказати що Трамп дієспосіібний президент?.Про який мирний план може йти мова?Який референдум,підготовка до нього ,виборчі округи,виборчі участки,як це все підготувати ? "ПаРаша хоче бачити Україну процвітаючою?". Бред собачий..
Тільки зброя для ЗСУ і жорсткі санкції і розвал ("міліорація болота").
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
29.12.2025 07:34 Ответить
ТРАНСЛЯЦІЯ БРИФІНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ТРАМПА ЗАВЕРШИЛАСЯ НЕСПОДІВАНКОЮ
ДТ 29 груденнь


І не лише гімном України.

Офіційна трансляція спілкування зі ЗМІ президентів США та України за підсумками переговорів, яку проводив Офіс президента України у YouTube та у соцмережах завершилася несподіваним включенням гімну України та легендарною фразою про "русскій воєнний корабль".

На тлі цього прихованого меседжу Зеленський та Трамп тисли один одному руки та прощалися з представниками медіа.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bdXodOu1IQ0

Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат сьогоднішніх пермовин
показать весь комментарий
29.12.2025 07:50 Ответить
Текст вопросов на референдум в студию! Что мы все обсуждаем??

Отторжение территорий через референдум запрещено Конституцией
.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:53 Ответить
В даному разі путін має рацію: цей "референдум" є незаконним.

Він потрібний блаЗЄнському щоб уникнути відповідальности.

Адже, коли він відводив війська у 2019р, то жодного референдуму не було.

Тепер цей виродок хоче вийти чистеньким.
показать весь комментарий
29.12.2025 08:15 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1131998.html Трамп заявив, що ***** "працює з Україною над відкриттям Запорізької АЕС".
"Ми говорили із ввх про Запорізьку АЕС. Він хотів би бачити її відкритою і для України, зокрема", - сказав він медіа після зустрічі з Зеленським у Мар-а-Лаго. Як додав Трамп, ***** не "вразив ракетами" ЗАЕС.
Також він зазначив, що "протягом наступних кількох місяців" можуть бути захоплені нові українські землі, і "краще укласти угоду зараз".
Пізніше президент США заявив, що РФ начебто під час перемовин висловила намір продажу Україні енергоносіїв за низькими цінами. "Це звучить трохи дивно, але я пояснював п Зеленському , що ***** був дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - сказав він.
На питання, чи обговорювалося питання фінансування повоєнного відновлення України з боку РФ, Трамп відповів: "Обговорювали. Вони допомагатимуть. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху".
показать весь комментарий
29.12.2025 08:24 Ответить
Який нах*й "референдум"?!
показать весь комментарий
29.12.2025 08:30 Ответить
Тобто, нема припинення вогню, нема виборів!
показать весь комментарий
29.12.2025 08:37 Ответить
Дідугана з білкою на голові путін в черговий раз макнув у лайно. Тут до бабки не ходи, що розрахунок і був на це - показати трампону хто головна перепона для миру.
показать весь комментарий
29.12.2025 08:40 Ответить
Ви там подуріли?!
Який референдум може бути!
Україно - вперед до перемоги над загарбником!
Все для фронту, все для перемоги!
показать весь комментарий
29.12.2025 08:42 Ответить
Ключове слово "путін не погодиться на припинення вогню".На цьому крапка всім розмовам.Головний перемовник ЗСУ.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
29.12.2025 08:44 Ответить
 
 