9 612 133

Зеленский объяснил, как украинцы за рубежом будут голосовать на референдуме

Зеленский о референдуме для украинцев за рубежом

Земля принадлежит народу, а не одному человеку, и решения должны приниматься демократически.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленскийпо итогам пресс-конференции после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский о Донбассе

Украинский глава подчеркнул, что мирный план должен утверждаться на референдуме или через парламент.

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что общество стремится к завершению войны. По его словам, опросы показывают около 90% поддержки окончания военных действий.

Трамп также добавил, что остаются нерешенными вопросы относительно части территории, которая уже частично захвачена или находится под угрозой захвата.

Как будут голосовать украинцы за рубежом

Зеленский также подчеркнул, как именно будут участвовать в референдуме те украинцы, которые находятся за рубежом. 

По словам президента, для этого необходима соответствующая инфраструктура, поскольку миллионы людей находятся преимущественно в Европе. Организация голосования для беженцев требует времени и тщательной подготовки.

  • Напомним, ранее Зеленский заявил, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.
  • Также президент выразил надежду, что именно на этой встрече состоится окончательное согласование "всех вопросов".

Топ комментарии
+53
Референдум по відчудженню території України це державна зрада. Навіть за такі слова Гарант конституції України повинен бути негайно арештований і по закону воєнного часу в розход.
29.12.2025 02:10 Ответить
+47
Цей мудак таки хоче референдум про зміну території України і передачу всієї Донецької області пуйлу, що заборонено конституцією України.
Цей референдум це кримінальний злочин на який йде свідомо Зеля.
На що він розраховує, що його не покарають за злочин, має надію безпепешкодно втекти з країни, як його друзі міндічі, юзіки?
29.12.2025 02:15 Ответить
+46
ОООООООООО

ІЗІ - по телефону. Референдум щоб здати країну. ГАРАНТ БЛ !!! Конституції. Він же не в курсі що по ній не можна передавати території і референдуми по цьому питанню не ведуться
29.12.2025 02:11 Ответить
Так який референдум коли пупа не йде на перемир*я заради його проведення....
29.12.2025 05:33 Ответить
Ото кацап прийде, будете отут бідкатися.
29.12.2025 05:47 Ответить
А на засрашці будуть референдуми? Можливо КНР (Курська Народна) чи БНР (Белгородська народна) бажають приєднатися до України..... що цей "янєлох" взагалі верзе..... який референдум..... прочитайте йому вже хтось хочь трохи Конституцію України!!! Хочаб обов'язки президента прочитайте.
Це сором для країни та злочин коли президент робить такі заяви (про референдум з подарування теріторії агресору).
29.12.2025 05:57 Ответить
Так воно після 20 травня 2024 р. ні є презедентом України. В цьому і фокус (((:
29.12.2025 06:16 Ответить
привіз нам зеленюк зрадоньку на горбу трампа--буде всих трампом лякать
29.12.2025 06:09 Ответить
Так воно здасть і продасть все чужими руками. Хитрожопий.
29.12.2025 06:15 Ответить
На керувався. Думає тепер тільки га кого відповідальність заалити.
29.12.2025 06:17 Ответить
Ішак привів війну с дерьмаком усе здало в тепер схвалює на людей , поки його людолови с мусора ловлять і катують людей
29.12.2025 06:31 Ответить
Тю! Так коли усі надра української землі американцям у фонд віддали, референдум не проводили....
29.12.2025 06:32 Ответить
Конституцію він поставив на паузу, Зеленського та його банду з Ізраїлю в тюрму.
29.12.2025 06:42 Ответить
Від "до кордонів 91-го року" до "референдуму" всього лиш 2 роки пройшло. Отакої. Куди спішиш, Вова?
29.12.2025 07:07 Ответить
Армія закінчилася. Народєц з гнільцой попався. Хоча не знаю чого було чекати від тих дібілоїдів кі за Васю Голобородка голосували. А тепер збираються голосувати за ще когось такого ж вигаданого і намальованого в їхній уяві. Прозрів короче за два рочки.
29.12.2025 07:50 Ответить
Армію закінчили. І закінчило її наше військово-політичне керівництво.
29.12.2025 08:33 Ответить
хто ж Україну туди візьме?
у них свій клуб, без нас і брати туди не планує.
ідіть в ЄС як планували, хоча мені здається і туди нас не візьмуть.
економічне дно пробито остаточно.
29.12.2025 07:21 Ответить
"Дональд Трамп відзначив, що суспільство прагне завершення війни. За його словами, опитування показують близько 90% підтримки закінчення військових дій". Джерело: https://censor.net/ua/n3592783
А ЗВІДКИ Трампу відома ЦЯ цифра? Я щось не чув, щоб США проводили подібне опитування - як серед українців, в Україні, та і серед біженців, за кордоном... Тобто, цифра "висмоктана з пальця"? Таке вже було - коли Медведчук завіряв Путіна, що Україна чекає на "визволення"...
29.12.2025 07:18 Ответить
Чому висмоктана з пальця? Схоже саме таку інформацію Трампу подає Зєлєнскій.
29.12.2025 07:38 Ответить
Я такого не чув - тому сказать нічого не можу...
29.12.2025 07:46 Ответить
Це власне головне з правдоподібних пояснень.
29.12.2025 08:00 Ответить
Я думаю навіть більше 90%. Питання тільки в тому завершення війни на яких умовах?
29.12.2025 07:46 Ответить
Думать можна, що-завгодно... Я питав про інше - "Звідки у Трампа така цифра?"
29.12.2025 07:49 Ответить
А, то як і решта цифр. Зі справочніка "Стеля" )
29.12.2025 07:51 Ответить
Є "розвернута" схема: "Три "П", чотири "С"... "Поднять с пола", ""Снять с потолка", "высосать с пальца", "снять со стены...".
29.12.2025 08:20 Ответить
+ 2 закордонних виборця: Юзік вивіз у валізі братана Вірастюка.
29.12.2025 07:18 Ответить
На результати того референдума пуйло положе болт як і на Варшавський меморандум. І хто фінансувати той референдум? Не ліпше ті кошти витратити на закупку зброї і зарплати військовим?
29.12.2025 07:28 Ответить
Замразь хоче референдумом перекласти відповідальність з себе на народ
29.12.2025 07:28 Ответить
недодєланий урист таки Конституції України не вивчив.
Результати будь-якого референдуму затверджує парламент України; ці результати ще має право (а, може, і обов'язок?) розглянути Конституційний суд на предмет як законості винесених на нього питань, так і способу, порядку та можливості їх імплементації.
Підсумки референдуму законодавчої сили не мають.
29.12.2025 07:34 Ответить
Ніт. Результати всеукраїнського референдуму, згідно із Законом України "Про всеукраїнський референдум", є остаточними і не потребують затвердження будь-якими органами влади, а одразу стають обов'язковими для виконання. Після підрахунку голосів Центральна виборча комісія (ЦВК) підбиває підсумки і передає їх, після чого Верховна Рада України або Президент України (залежно від типу референдуму) приймають рішення про його офіційне проголошення або наслідки, але не затверджують сам результат волевиявлення народу.
29.12.2025 08:37 Ответить
Гундосик не хоче брати відповідальність за такі рішення....
29.12.2025 08:30 Ответить
Янелох хоче прикритися народом у питанні територій. Це ворожий агент,потенційний герой кацапостану(деркач 2.0). Той деркач,а цей шмаркач.
29.12.2025 08:37 Ответить
Поки Трамп буде вести "бізнєс" з hujlom у його резиденції і у будівлях консульств московитів будуть жити українці
29.12.2025 08:49 Ответить
