Зеленский объяснил, как украинцы за рубежом будут голосовать на референдуме
Земля принадлежит народу, а не одному человеку, и решения должны приниматься демократически.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленскийпо итогам пресс-конференции после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский о Донбассе
Украинский глава подчеркнул, что мирный план должен утверждаться на референдуме или через парламент.
В свою очередь Дональд Трамп отметил, что общество стремится к завершению войны. По его словам, опросы показывают около 90% поддержки окончания военных действий.
Трамп также добавил, что остаются нерешенными вопросы относительно части территории, которая уже частично захвачена или находится под угрозой захвата.
Как будут голосовать украинцы за рубежом
Зеленский также подчеркнул, как именно будут участвовать в референдуме те украинцы, которые находятся за рубежом.
По словам президента, для этого необходима соответствующая инфраструктура, поскольку миллионы людей находятся преимущественно в Европе. Организация голосования для беженцев требует времени и тщательной подготовки.
- Напомним, ранее Зеленский заявил, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.
- Также президент выразил надежду, что именно на этой встрече состоится окончательное согласование "всех вопросов".
Це сором для країни та злочин коли президент робить такі заяви (про референдум з подарування теріторії агресору).
у них свій клуб, без нас і брати туди не планує.
ідіть в ЄС як планували, хоча мені здається і туди нас не візьмуть.
економічне дно пробито остаточно.
А ЗВІДКИ Трампу відома ЦЯ цифра? Я щось не чув, щоб США проводили подібне опитування - як серед українців, в Україні, та і серед біженців, за кордоном... Тобто, цифра "висмоктана з пальця"? Таке вже було - коли Медведчук завіряв Путіна, що Україна чекає на "визволення"...
Результати будь-якого референдуму затверджує парламент України; ці результати ще має право (а, може, і обов'язок?) розглянути Конституційний суд на предмет як законості винесених на нього питань, так і способу, порядку та можливості їх імплементації.
Підсумки референдуму законодавчої сили не мають.