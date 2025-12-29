Урсула фон дер Ляєн заявила про "прогрес у перемовинах по Україні"

Президентка Європейської комісії позитивно оцінила результати сьогоднішніх переговорів щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х заявила, що провела приблизно годинну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, а також низкою європейських лідерів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Готові співпрацювати

Фон дер Ляєн зазначила, що обговорення було конструктивним і дало відчутні результати.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що ЄС готовий надалі тісно співпрацювати з Україною та Сполученими Штатами, аби закріпити цей прогрес.

Ключовим елементом будь-яких подальших кроків, за словами фон дер Ляєн, мають стати надійні та чіткі гарантії безпеки, які повинні діяти з самого початку реалізації ініціатив.

Був хороший прогрес, і ми це вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для консолідації цього прогрессу. Найважливіше для цієї ініціативи — мати залізні гарантії безпеки з першого дня.

Читайте також: Трамп заявив про економічні вигоди для України від мирної угоди

Трамп готовий винести гарантії безпеки для України на розгляд Конгресу

Тим часом напередодні зустрічі телеканал CNN зазначив, що президент США заявив про готовність винести на розгляд Конгресу пакет гарантій безпеки для України в межах можливого мирного врегулювання війни.

Запропоновані гарантії мають на меті запобігти новій агресії з боку РФ. Вони передбачають механізми стримування, інструменти контролю за виконанням домовленостей і чітко визначені наслідки у разі їх порушення.

"Йдеться про найсильніший пакет гарантій, який Сполучені Штати можуть запропонувати Україні", — повідомив співрозмовник CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський прем’єр підтримав українського президента перед зустріччю з Трампом

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Також читайте: Зеленський: Команди України та США на 90% виконали роботу над мирним планом