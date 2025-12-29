Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе в переговорах по Украине"

Президент Европейской комиссии положительно оценила результаты сегодняшних переговоров по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х заявила,что провела примерно часовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рядом европейских лидеров.

Готовы сотрудничать

Фон дер Ляйен отметила, что обсуждение было конструктивным и дало ощутимые результаты.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС готов и в дальнейшем тесно сотрудничать с Украиной и Соединенными Штатами, чтобы закрепить этот прогресс.

Ключевым элементом любых дальнейших шагов, по словам фон дер Ляйен, должны стать надежные и четкие гарантии безопасности, которые должны действовать с самого начала реализации инициатив.

Был хороший прогресс, и мы это приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами для консолидации этого прогресса. Самое важное для этой инициативы — иметь железные гарантии безопасности с первого дня.

Трамп готов вынести гарантии безопасности для Украины на рассмотрение Конгресса

Между тем накануне встречи телеканал CNN отметил, что президент США заявил о готовности вынести на рассмотрение Конгресса пакет гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного урегулирования войны.

Предложенные гарантии имеют целью предотвратить новую агрессию со стороны РФ. Они предусматривают механизмы сдерживания, инструменты контроля за выполнением договоренностей и четко определенные последствия в случае их нарушения.

"Речь идет о самом сильном пакете гарантий, который Соединенные Штаты могут предложить Украине", — сообщил собеседник CNN.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

