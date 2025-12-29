Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе в переговорах по Украине"
Президент Европейской комиссии положительно оценила результаты сегодняшних переговоров по Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х заявила,что провела примерно часовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рядом европейских лидеров.
Готовы сотрудничать
Фон дер Ляйен отметила, что обсуждение было конструктивным и дало ощутимые результаты.
Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС готов и в дальнейшем тесно сотрудничать с Украиной и Соединенными Штатами, чтобы закрепить этот прогресс.
Ключевым элементом любых дальнейших шагов, по словам фон дер Ляйен, должны стать надежные и четкие гарантии безопасности, которые должны действовать с самого начала реализации инициатив.
Был хороший прогресс, и мы это приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами для консолидации этого прогресса. Самое важное для этой инициативы — иметь железные гарантии безопасности с первого дня.
Трамп готов вынести гарантии безопасности для Украины на рассмотрение Конгресса
Между тем накануне встречи телеканал CNN отметил, что президент США заявил о готовности вынести на рассмотрение Конгресса пакет гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного урегулирования войны.
Предложенные гарантии имеют целью предотвратить новую агрессию со стороны РФ. Они предусматривают механизмы сдерживания, инструменты контроля за выполнением договоренностей и четко определенные последствия в случае их нарушения.
"Речь идет о самом сильном пакете гарантий, который Соединенные Штаты могут предложить Украине", — сообщил собеседник CNN.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
В тому що трамп дасть якісь гарантії Україні, типу будапештський меморандум 2.0 ?
Це не гарантії. Це словоблуддя і фейк.
А головне, за що гарантії дасть?
В Будапешті Україні дали "гарантії безпеки" за передачу ядерної зброї рашці.
А зараз дадуть такі ж "гарантії безпеки" за передачу усього Донбасу рашці.
Що тоді кинули, що зараз кинуть з цими "гарантіями".
Але тоді ми повірили і позбулися ядерної зброї.
А тепер знову ж на ці граблі наступаємо, і ще й частину території України передаємо пуйлу.
Цирк.
P.S. Ці двоє мають дивовижну здатність постійно видавати 100%-&*ню за бурхливу діяльність. І головне, весь світ дивиться і хаває!!
Она борется за Украину как за свою родную страну!
Після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида, США) президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром", - написав Стубб в соцмережі Х.
Президент Польщі Кароль Навроцький, за інформацією Канцелярії президента, під час відеоконференції підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що від початку повномасштабної агресії РФ аеропорт Жешув-Ясьонка слугував хабом для понад 90% допомоги Україні.
"Позиція Польщі під час підписання мирної угоди матиме вирішальне значення. Сьогоднішня розмова демонструє, що всі домовленості про мир і безпеку в регіоні повинні бути досягнуті між усіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією", - зазначено в повідомленні.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про позитивні результати розмови. "Був хороший прогрес, який ми вітали. Європа готова продовжувати працювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес. Першорядним для цих зусиль є залізні гарантії безпеки з першого дня", - заявила вона.
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також привітав досягнутий прогрес. "Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню", - написав він.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії. "Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир. Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією", - наголосив він у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Мар-а-Лаго.
Міністри закордонних справ європейських країн також підтвердили підтримку України. Глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл повідомив про подальші кроки на мирних переговорах у Маямі та підкреслив необхідність посилення тиску на РФ.
"Нідерланди продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та за міцний мир. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб покласти край її війні", - зазначив він.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа оптимістичними. "Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити Путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони", - заявив він.