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Новини Переговори із США
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Зеленський пояснив, яким чином українці за кордоном зможуть брати участь у референдумі

Зеленський про референдум для українців за кордоном

Земля належить народові, а не одній особі, і рішення мають ухвалюватися демократично.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

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Український глава наголосив, що мирний план має затверджуватися на референдумі або через парламент.

Своєю чергою Дональд Трамп відзначив, що суспільство прагне завершення війни. За його словами, опитування показують близько 90% підтримки закінчення військових дій.

Трамп також додав, що залишаються невирішеними питання щодо частини території, яка вже частково захоплена або перебуває під загрозою захоплення.

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Як голосуватимуть українці за кордоном

Наголосив Зеленський і на тому, як саме братимуть участь у референдумі ті українці, які перебувають за кордоном. 

За словами президента, для цього необхідна відповідна інфраструктура, оскільки мільйони людей знаходяться переважно в Європі. Організація голосування для біженців потребує часу та ретельної підготовки.

  • Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що чергова зустріч із Дональдом Трампом і європейськими лідерами відбудетьсяу січні.
  • Також президент висловив сподівання, що саме на цій зустрічі відбудеться остаточне узгодження "всіх питань".

Також читайте: Переговори в США: Трамп готовий звернутися до Ради, а Зеленський анонсував нову зустріч у січні

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голосування (475) Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) референдум (646) США (26917)
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Топ коментарі
+68
Референдум по відчудженню території України це державна зрада. Навіть за такі слова Гарант конституції України повинен бути негайно арештований і по закону воєнного часу в розход.
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29.12.2025 02:10 Відповісти
+56
Цей мудак таки хоче референдум про зміну території України і передачу всієї Донецької області пуйлу, що заборонено конституцією України.
Цей референдум це кримінальний злочин на який йде свідомо Зеля.
На що він розраховує, що його не покарають за злочин, має надію безпепешкодно втекти з країни, як його друзі міндічі, юзіки?
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29.12.2025 02:15 Відповісти
+54
ОООООООООО

ІЗІ - по телефону. Референдум щоб здати країну. ГАРАНТ БЛ !!! Конституції. Він же не в курсі що по ній не можна передавати території і референдуми по цьому питанню не ведуться
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29.12.2025 02:11 Відповісти

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