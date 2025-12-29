Зеленський пояснив, яким чином українці за кордоном зможуть брати участь у референдумі

Земля належить народові, а не одній особі, і рішення мають ухвалюватися демократично.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський про Донбас

Український глава наголосив, що мирний план має затверджуватися на референдумі або через парламент.

Своєю чергою Дональд Трамп відзначив, що суспільство прагне завершення війни. За його словами, опитування показують близько 90% підтримки закінчення військових дій.

Трамп також додав, що залишаються невирішеними питання щодо частини території, яка вже частково захоплена або перебуває під загрозою захоплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Урсула фон дер Ляєн заявила про "прогрес у перемовинах по Україні"

Як голосуватимуть українці за кордоном

Наголосив Зеленський і на тому, як саме братимуть участь у референдумі ті українці, які перебувають за кордоном.

За словами президента, для цього необхідна відповідна інфраструктура, оскільки мільйони людей знаходяться переважно в Європі. Організація голосування для біженців потребує часу та ретельної підготовки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що чергова зустріч із Дональдом Трампом і європейськими лідерами відбудетьсяу січні.

Також президент висловив сподівання, що саме на цій зустрічі відбудеться остаточне узгодження "всіх питань".

Також читайте: Переговори в США: Трамп готовий звернутися до Ради, а Зеленський анонсував нову зустріч у січні