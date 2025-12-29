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Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп

Трамп про референдум в Україні

Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо "мирного плану".

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 28 грудня у Флориді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

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Путін не хоче припиняти вогонь

Так, Трамп запитали, чи погоджується Путін припинити вогонь на час референдуму в Україні.

"Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", - відповів президент США.

РФ хоче "допомагати" у відбудові України

За його словами, Росія "допомагатиме" у відбудові України в разі завершення війни. Він сказав, що Росія нібито "хоче бачити Україну успішною, хоча це звучить дивно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нібито погодилась на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо територій, - Axios

Також Трамп поскаржився, що якісь "погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами".

Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Також читайте: Зеленський пояснив, яким чином українці за кордоном зможуть брати участь у референдумі

Зустріч президентів України та США

Автор: 

путін володимир (25580) референдум (646) Трамп Дональд (9070) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+37
АХХАХАХАХАХАХАХАХ - викусив?

Чесно....я не американець АЛЕ НАВІТЬ МЕНІ СОРОМНО ДУЖЕ СОРОМНО.

Лідер найбільшої країни світову по всьому - ВВП, армії і технологіям принижує себе як ніхто і ніколи в історії.

Та краще б уже його тр...али в прямому ефірі - і то було б не соромно. Соромно вести себе як нічтожество
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29.12.2025 06:47 Відповісти
+30
путін буде ставити під сумнів легітимність будь-якої української влади, яка не перебуває під його впливом.
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29.12.2025 06:47 Відповісти
+21
Вже піздьож про референдум почався - це щоб політично не освічений в основній масі народ прийняв на себе усю відповідальність за їбанутих договористів із кварталу-95(((
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29.12.2025 07:19 Відповісти

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