Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп

Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо "мирного плану".

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 28 грудня у Флориді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

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Путін не хоче припиняти вогонь

Так, Трамп запитали, чи погоджується Путін припинити вогонь на час референдуму в Україні.

"Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", - відповів президент США.

РФ хоче "допомагати" у відбудові України

За його словами, Росія "допомагатиме" у відбудові України в разі завершення війни. Він сказав, що Росія нібито "хоче бачити Україну успішною, хоча це звучить дивно".

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Також Трамп поскаржився, що якісь "погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами".

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

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Зустріч президентів України та США