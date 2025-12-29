Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп
Російський диктатор Володимир Путін відкинув можливість припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо "мирного плану".
Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 28 грудня у Флориді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Путін не хоче припиняти вогонь
Так, Трамп запитали, чи погоджується Путін припинити вогонь на час референдуму в Україні.
"Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", - відповів президент США.
РФ хоче "допомагати" у відбудові України
За його словами, Росія "допомагатиме" у відбудові України в разі завершення війни. Він сказав, що Росія нібито "хоче бачити Україну успішною, хоча це звучить дивно".
Також Трамп поскаржився, що якісь "погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами".
Розмова Трампа з Путіним
- Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
- Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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Чесно....я не американець АЛЕ НАВІТЬ МЕНІ СОРОМНО ДУЖЕ СОРОМНО.
Лідер найбільшої країни світову по всьому - ВВП, армії і технологіям принижує себе як ніхто і ніколи в історії.
Та краще б уже його тр...али в прямому ефірі - і то було б не соромно. Соромно вести себе як нічтожество