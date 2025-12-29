Зеленський і Путін можуть провести телефонну розмову вперше за понад 5 років, - Fox News
Недільні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленський можуть прокласти шлях до першої за понад 5 років телефонної розмови між президентом України та російським диктатором Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News із посиланням на джерело, знайоме з перебігом дискусій.
Що відомо?
Співрозмовник заявив, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.
"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі.
Це була б дипломатична перемога президента Трампа", - каже джерело.
Розмова Трампа з Путіним
- Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
- Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
Топ коментарі
+7 Перехватчик
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+5 Rostyslav Komarnytsky
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+4 Валентин Коваль #587289
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