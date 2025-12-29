Зеленський і Путін можуть провести телефонну розмову вперше за понад 5 років, - Fox News

Недільні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленський можуть прокласти шлях до першої за понад 5 років телефонної розмови між президентом України та російським диктатором Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News із посиланням на джерело, знайоме з перебігом дискусій.

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Що відомо?

Співрозмовник заявив, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі.

Це була б дипломатична перемога президента Трампа", - каже джерело.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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