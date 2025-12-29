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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський і Путін можуть провести телефонну розмову вперше за понад 5 років, - Fox News

Зеленський та Путін можуть провести телефонну розмову: що відомо?

Недільні перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленський можуть прокласти шлях до першої за понад 5 років телефонної розмови між президентом України та російським диктатором Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News із посиланням на джерело, знайоме з перебігом дискусій.

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Що відомо?

Співрозмовник заявив, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі.

Це була б дипломатична перемога президента Трампа", - каже джерело.

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Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

Читайте: Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580)
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Топ коментарі
+7
Шашличний знову привітає ВВХ з Новим роком?
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29.12.2025 08:16 Відповісти
+5
Все це правильно. Для Голди Меїр. Яка була не лише прем'єр-міністром Ізраїлю, а й патріоткою власної країни. Але це не про Зєлєнского. Він не є патріотом країни, яку очолює, він не бачить у цій країні ні власного майбутнього, ні майбутнього своїх дітей. Він хоче жити у безпеці, у розкоші, за кордоном.
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29.12.2025 08:43 Відповісти
+4
Про шо балакати? - він шо не чує заяв путлєра
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29.12.2025 08:17 Відповісти

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