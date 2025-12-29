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Путін напередодні зустрічі Зеленського з Трампом вплинув на позицію США щодо перемир’я, - The Times

путін,трамп

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом за кілька годин до зустрічі американського лідера з Володимиром Зеленським, намагаючись зірвати домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначає видання, подібна ситуація вже траплялася раніше. У жовтні Зеленський розраховував на згоду Трампа щодо продажу Україні ракет Tomahawk, однак після дзвінка Путіна американський президент відмовився від цього кроку.

За інформацією, перед нинішньою зустріччю в Мар-а-Лаго Путін знову зателефонував Трампу, прагнучи не допустити погодження припинення вогню, заради якого Зеленський прибув до США.

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Видання пише, що український президент був готовий до компромісів і вперше допустив можливість територіальних поступок на Донбасі за умови 60-денного перемир’я для проведення референдуму щодо мирної угоди.

Після розмови Путіна з Трампом Кремль заявив, що американський президент нібито відхилив цю пропозицію. Помічник президента РФ Юрій Ушаков пояснив це тим, що припинення вогню може призвести до "затягування війни".

The Times звертає увагу, що позиція Кремля збігається з подальшими публічними заявами Трампа. Після зустрічі із Зеленським він підтвердив, що розуміє аргументи Путіна проти перемир’я та вважає, що зупинка бойових дій може призвести до їх відновлення.

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Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+10
Який може бути «миротворець» зі старого збоченця з прогресуючою деменцією?
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29.12.2025 10:58 Відповісти
+8
Трамп заявив, що пуйло бажає добра Україні.
Значить, по його логіці, винні самі українці та Україна... бо не хочуть капітулювати перед пуйлом, який їх хоче ощасливити (вбиваючи).
Трамп вже перевершив пуйла у цинізмі та відбілюванні рашки.
Висновок очевидний, Трамп давно на боці пуйла і союзник рашки.
Україна заважає йому.
Тому трамп хоче знищення України як і пуйло. Це незаперечний факт.
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29.12.2025 10:59 Відповісти
+7
Просто ***** скорЄктірАвАл інструкції агЄнту "КрасноФФУ"
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29.12.2025 11:04 Відповісти

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