Путін напередодні зустрічі Зеленського з Трампом вплинув на позицію США щодо перемир’я, - The Times

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом за кілька годин до зустрічі американського лідера з Володимиром Зеленським, намагаючись зірвати домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначає видання, подібна ситуація вже траплялася раніше. У жовтні Зеленський розраховував на згоду Трампа щодо продажу Україні ракет Tomahawk, однак після дзвінка Путіна американський президент відмовився від цього кроку.

За інформацією, перед нинішньою зустріччю в Мар-а-Лаго Путін знову зателефонував Трампу, прагнучи не допустити погодження припинення вогню, заради якого Зеленський прибув до США.

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Видання пише, що український президент був готовий до компромісів і вперше допустив можливість територіальних поступок на Донбасі за умови 60-денного перемир’я для проведення референдуму щодо мирної угоди.

Після розмови Путіна з Трампом Кремль заявив, що американський президент нібито відхилив цю пропозицію. Помічник президента РФ Юрій Ушаков пояснив це тим, що припинення вогню може призвести до "затягування війни".

The Times звертає увагу, що позиція Кремля збігається з подальшими публічними заявами Трампа. Після зустрічі із Зеленським він підтвердив, що розуміє аргументи Путіна проти перемир’я та вважає, що зупинка бойових дій може призвести до їх відновлення.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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