Трамп після розмови з Путіним: РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою

Лідер США Дональд Трамп розповів про те, що диктатор РФ Володимир Путін нібито "хоче бачити успіх" України. Окрім того, РФ начебто буде допомагати у відбудові України.

Про це Трамп заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обіцянки Путіна

У Трампа запитали, чи під час розмови із диктатором РФ вони обговорювали, яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку реконструкцію України після потенційного укладення мирної угоди.

Так. І вони будуть допомагати. Росія буде допомагати. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну", - переконує Трамп.

За словами американського президента, Путін начебто був "дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України", включно із "постачанням електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери позитивно оцінили мирні переговори Зеленського і Трампа щодо України

Отже, сьогоднішній дзвінок приніс багато хороших результатів", - запевнив Трамп.

Читайте також: Європейські лідери позитивно оцінили мирні переговори Зеленського і Трампа щодо України

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

Читайте: Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп