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Трамп після розмови з Путіним: РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою

трамп

Лідер США Дональд Трамп розповів про те, що диктатор РФ Володимир Путін нібито "хоче бачити успіх" України. Окрім того, РФ начебто буде допомагати у відбудові України.

Про це Трамп заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Обіцянки Путіна

У Трампа запитали, чи під час розмови із диктатором РФ вони обговорювали, яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку реконструкцію України після потенційного укладення мирної угоди.

Так. І вони будуть допомагати. Росія буде допомагати. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну", - переконує Трамп.

За словами американського президента, Путін начебто був "дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України", включно із "постачанням електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери позитивно оцінили мирні переговори Зеленського і Трампа щодо України

Отже, сьогоднішній дзвінок приніс багато хороших результатів", - запевнив Трамп.

Читайте також: Європейські лідери позитивно оцінили мирні переговори Зеленського і Трампа щодо України

Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

Читайте: Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні, - Трамп

Автор: 

путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+59
А який "успіх України" Росія хоче бачить? У поверненні в Російську імперію? А "допомагать Україні буде, в побудові концтаборів?
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29.12.2025 08:38 Відповісти
+56
Свят-свят від таких помічників.
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29.12.2025 08:37 Відповісти
+53
Це вже дно??? Чи ще щось чекати від доні з ******?
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29.12.2025 08:38 Відповісти

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