Новости Мирные переговоры
5 478 111

Трамп после разговора с Путиным: РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением

трамп

Лидер США Дональд Трамп рассказал о том, что диктатор РФ Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины. Кроме того, РФ якобы будет помогать в восстановлении Украины.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обещания Путина

У Трампа спросили, обсуждали ли они во время разговора с диктатором РФ, какую ответственность будет нести Россия за любую реконструкцию Украины после потенциального заключения мирного соглашения.

Да. И они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина достигла успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину", - убеждает Трамп.

По словам американского президента, Путин якобы был "очень щедрым в своих чувствах по поводу успеха Украины", включая "поставку электроэнергии и других вещей по очень низким ценам".

Итак, сегодняшний звонок принес много хороших результатов", - заверил Трамп.

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

Автор: 

путин владимир (32603) Трамп Дональд (7323)
+31
Свят-свят від таких помічників.
29.12.2025 08:37 Ответить
+30
А який "успіх України" Росія хоче бачить? У поверненні в Російську імперію? А "допомагать Україні буде, в побудові концтаборів?
29.12.2025 08:38 Ответить
+26
Це вже дно??? Чи ще щось чекати від доні з ******?
29.12.2025 08:38 Ответить
Таким же "щедрим" як баба юля, яка в 2009 році заключила "прекрасну угоду" з путіним і посадила нас на газову голку з зобов'язанням купівлі надлишкових об'ємів газу за завищеними цінами та ще й за принципом "бери або плати"?
29.12.2025 09:54 Ответить
"Віримо"!!!
29.12.2025 09:57 Ответить
Путін може казати правду тільки в тому випадку про відновлення України, якщо розглядати розвязану ним війну в Україні не бажання банально нас всіх вбити тому що він маніяк, а наприклад тиском на захід для зняття санкцій за віджатий Крим, за повернення знову у світову політику і спорт. Які істині цілі він переслідує можливо ми з часом все таки дізнаємось.
29.12.2025 10:00 Ответить
цинічнійший покидьок , такий самий , як ***** і" найвеличніший лідор " **********
29.12.2025 10:03 Ответить
Цинізм зашкалює..Бомбити міста кожен день та при тому бажати успіху..Трамп у це вірить.другим передає цю гидоту Замість того,що сказати-Перестань блюзнірствувати. Краще припини бомбити людей.,вбивати.
29.12.2025 10:03 Ответить
Так, щодня "любуємося" на неприховане бажання путіна нам "допомагати" і "досягати успіху". З Донбасом вже майже "поміг", мабуть, дуже хоче ще "допомогти"???
29.12.2025 10:10 Ответить
смотрите на фото : ну ДЛБ ,реальный (((
29.12.2025 10:08 Ответить
А він таки реально іпанутий, той ваш Трамп...
29.12.2025 10:10 Ответить
Як цей блдський цирк задовбав. Під цим американським пдром має земля горіти під ногами, щоб це падло пролетіло з виборами, а так ця мразота ще буде пздіти й далі який він пізділєр. Це мєрзость, це реально мєрзость
29.12.2025 10:13 Ответить
Тобто, Trump always chickens out...знову. Замість спільного контролю над ЗАЕС, який був у плані Трампа - ***** нібито погодився продавати Україні ЕЕ з ЗАЕС і це трампон виставляє як "добру волю *****", хоча ***** просто відкинув цей пункт мирного плану.
29.12.2025 10:15 Ответить
