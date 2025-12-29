Трамп после разговора с Путиным: РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением

Лидер США Дональд Трамп рассказал о том, что диктатор РФ Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины. Кроме того, РФ якобы будет помогать в восстановлении Украины.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обещания Путина

У Трампа спросили, обсуждали ли они во время разговора с диктатором РФ, какую ответственность будет нести Россия за любую реконструкцию Украины после потенциального заключения мирного соглашения.

Да. И они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина достигла успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину", - убеждает Трамп.

По словам американского президента, Путин якобы был "очень щедрым в своих чувствах по поводу успеха Украины", включая "поставку электроэнергии и других вещей по очень низким ценам".

Итак, сегодняшний звонок принес много хороших результатов", - заверил Трамп.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

