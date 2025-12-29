Европейские лидеры положительно оценили мирные переговоры Зеленского и Трампа по Украине

По результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры приветствовали прогресс в мирных переговорах, подчеркнув необходимость совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира и усиления давления на Россию.

Так, после закрытой переговорной части украинской и американской делегаций в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида, США) президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

О составе участников сообщил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что к разговору присоединились президенты Франции Эмманюэль Макрон, Польши Кароль Навроцкий, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Звонок длился более часа. Мы обсудили конкретные шаги, как положить конец войне. Мы все работаем над справедливым и прочным миром", - написал Стубб в соцсети Х.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий, по информации Канцелярии президента, во время видеоконференции подчеркнул твердую приверженность президента США мирному процессу и отметил, что с начала полномасштабной агрессии РФ аэропорт Жешув-Ясьонка служил хабом для более 90% помощи Украине.

"Позиция Польши при подписании мирного соглашения будет иметь решающее значение. Сегодняшний разговор демонстрирует, что все договоренности о мире и безопасности в регионе должны быть достигнуты между всеми заинтересованными сторонами. Решимость американской стороны и единство позиции европейских стран дает реальный шанс на прекращение войны, вызванной Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин также приветствовал достигнутый прогресс. "Я приветствую прогресс в мирных переговорах в Украине, о которых говорили президенты Трамп и Зеленский сегодня вечером во Флориде. Я твердо надеюсь, что это будет построено в будущем, чтобы обеспечить прекращение огня", - написал он.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отметил, что положительные сигналы из США должны быть подтверждены действиями со стороны России. "Теперь Россия должна показать, что они действительно хотят остановить эту войну и что они хотят серьезно вести переговоры о справедливом и прочном мире. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией", - подчеркнул он в сообщении, обнародованном в соцсети Х.

Министры иностранных дел европейских стран также подтвердили поддержку Украины. Глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил о дальнейших шагах на мирных переговорах в Майами и подчеркнул необходимость усиления давления на РФ.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и за прочный мир. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, чтобы положить конец ее войне", - отметил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал итоги встречи Зеленского и Трампа оптимистичными. "Украина хочет мира. Россия ведет захватническую войну уже более 1400 дней. Мы должны заставить Путина к миру с помощью экономических санкций и силы украинской обороны", - заявил он.

Встреча президентов Украины и США