Разговор европейских лидеров с Трампом и Зеленским: РФ должна подтвердить реальную готовность к прекращению боевых действий

В правительстве Италии рассказали о телефонном разговоре с президентом США Трампом, президентом Украины Зеленским и другими европейскими лидерами, в котором приняла участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Что известно

В пресс-службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.

Так, европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи по мирному урегулированию. А именно стороны обсудили текущее состояние гарантий безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.

В свою очередь Мелони в очередной раз подчеркнула важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс, - говорится на сайте правительства Италии.

РФ должна продемонстрировать открытость к переговорам

Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.

"В итоге было согласовано, что Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении.