1 159 9

Разговор европейских лидеров с Трампом и Зеленским: РФ должна подтвердить реальную готовность к прекращению боевых действий

Мелони о разговоре европейских лидеров с Трампом и Зеленским

В правительстве Италии рассказали о телефонном разговоре с президентом США Трампом, президентом Украины Зеленским и другими европейскими лидерами, в котором приняла участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Об этом сообщается на сайте правительства Италии, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

В пресс-службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.

Так, европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи по мирному урегулированию. А именно стороны обсудили текущее состояние гарантий безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.

В свою очередь Мелони в очередной раз подчеркнула важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс, - говорится на сайте правительства Италии.

РФ должна продемонстрировать открытость к переговорам

Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.

"В итоге было согласовано, что Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении.

Зеленский Владимир (23164) россия (98532) Трамп Дональд (7323) Джорджа Мелони (168)
Путін спеціально для наглосаксів та еврогеїв каже, що ні, поки продвігаюсь, миру не буде. Но всі граються в цьому бл. цирку разом з нашим клоуном. Давай, рехверендум, відріжемо від Бубочки одну кулю, чи одразу обидві? Порушимо територіальну цілістність Зеленського.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:48 Ответить
Та сама мантра західних імбицилів... Росія має))) продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій))) РФ вже все сказала припинення вогню не буде, що далі?)))
показать весь комментарий
29.12.2025 07:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bdXodOu1IQ0

Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат сьогоднішніх пермовин
показать весь комментарий
29.12.2025 07:49 Ответить
Дякую за посилання. Дуже корисно. Для усіх би...
показать весь комментарий
29.12.2025 09:15 Ответить
від папуги користі більше ніж від ******** "світових лідерів"
він хоч смішнє повторює
показать весь комментарий
29.12.2025 07:56 Ответить
Що вони від нього очікують, він же заявив що не зупиниться поки ще не захопить південь України!!!
показать весь комментарий
29.12.2025 07:57 Ответить
За ***** це підтвердив Трамп.
А те, що він збрехав - то хіба вперше? І не востаннє.
показать весь комментарий
29.12.2025 08:08 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1132004.html Трамп все ще не виключає проведення тристоронньої зустрічі разом із президентом України Володимиром Зеленським та з ******

"Звичайно, бачу, що це станеться у потрібний час. Сьогодні я почув дуже цікавого президента Путіна. Він хоче, щоб це сталося. Він хоче цього. Він дуже рішуче мені це сказав. Я йому вірю...", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України
показать весь комментарий
29.12.2025 08:10 Ответить
Підлизувач *********** cраки. Ууууууу! *****, ***...
показать весь комментарий
29.12.2025 09:25 Ответить
 
 