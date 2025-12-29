Разговор европейских лидеров с Трампом и Зеленским: РФ должна подтвердить реальную готовность к прекращению боевых действий
В правительстве Италии рассказали о телефонном разговоре с президентом США Трампом, президентом Украины Зеленским и другими европейскими лидерами, в котором приняла участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Об этом сообщается на сайте правительства Италии, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
В пресс-службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.
Так, европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи по мирному урегулированию. А именно стороны обсудили текущее состояние гарантий безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.
В свою очередь Мелони в очередной раз подчеркнула важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс, - говорится на сайте правительства Италии.
РФ должна продемонстрировать открытость к переговорам
Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.
"В итоге было согласовано, что Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении.
Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат сьогоднішніх пермовин
він хоч смішнє повторює
А те, що він збрехав - то хіба вперше? І не востаннє.
"Звичайно, бачу, що це станеться у потрібний час. Сьогодні я почув дуже цікавого президента Путіна. Він хоче, щоб це сталося. Він хоче цього. Він дуже рішуче мені це сказав. Я йому вірю...", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України