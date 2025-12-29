Розмова європейських лідерів із Трампом і Зеленським: РФ має підтвердити реальну готовність до припинення бойових дій
В уряді Італії розповіли про телефонну розмову з президентом США Трампом, президентом України Зеленським та іншими європейськими лідерами, у якій взяла участь прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Про це повідомляється на сайті уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У пресслужбі йдеться, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.
Так, європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі стосовно мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими.
Своєю чергою Мелоні вкотре наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес, - йдеться на сайті уряду Італії.
РФ має продемонструвати відкритість до переговорів
Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.
"У підсумку було погоджено, що Росія має продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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він хоч смішнє повторює