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Новини Переговори із США
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Розмова європейських лідерів із Трампом і Зеленським: РФ має підтвердити реальну готовність до припинення бойових дій

Мелоні про розмову європейських лідерів із Трампом і Зеленський

В уряді Італії розповіли про телефонну розмову з президентом США Трампом, президентом України Зеленським та іншими європейськими лідерами, у якій взяла участь прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Про це повідомляється на сайті уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У пресслужбі йдеться, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.

Так, європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі стосовно мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими.

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Своєю чергою Мелоні вкотре наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес, - йдеться на сайті уряду Італії.

РФ має продемонструвати відкритість до переговорів

Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.

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"У підсумку було погоджено, що Росія має продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) росія (70808) Трамп Дональд (9070) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+2
від папуги користі більше ніж від ******** "світових лідерів"
він хоч смішнє повторює
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29.12.2025 07:56 Відповісти
+1
Путін спеціально для наглосаксів та еврогеїв каже, що ні, поки продвігаюсь, миру не буде. Но всі граються в цьому бл. цирку разом з нашим клоуном. Давай, рехверендум, відріжемо від Бубочки одну кулю, чи одразу обидві? Порушимо територіальну цілістність Зеленського.
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29.12.2025 07:48 Відповісти
+1
Та сама мантра західних імбицилів... Росія має))) продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій))) РФ вже все сказала припинення вогню не буде, що далі?)))
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29.12.2025 07:49 Відповісти

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