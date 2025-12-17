ЄС та США не є конкурентами, коли йдеться про встановлення миру в Україні, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про важливість продовження тиску на Росію з метою досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

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Тиск на РФ

"Важливо підтримувати тиск на Росію, яка, всупереч тому, що говорить пропаганда, загрузла у дуже жорсткій позиційній війні ціною величезних жертв. Ця складність - єдине, що може змусити Москву піти на угоду", - сказала Мелоні.

Вона наголосила, що Італія не має наміру "кидати Україну в найделікатніший момент останніх кількох років".

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ЄС та США - не конкуренти

За словами Мелоні, ЄС та Сполучені Штати не є "конкурентами", коли йдеться про встановлення миру в Україні. Вона зазначила, що переговори цього тижня в Берліні, за участю європейських лідерів, перемовників США та президента України Володимира Зеленського, відбулися в "атмосфері конструктивізму та єдності".

Водночас Мелоні зазначила, що питання про можливі територіальні поступки було найскладнішим на переговорах.

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Італія не надсилатиме військ до України

Крім того, вона повторила, що Італія не надсилатиме жодних військ до України у складі багатонаціональних сил, направлених туди, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Перемовини у Берліні