ЄС та США не є конкурентами, коли йдеться про встановлення миру в Україні, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про важливість продовження тиску на Росію з метою досягнення угоди про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
Тиск на РФ
"Важливо підтримувати тиск на Росію, яка, всупереч тому, що говорить пропаганда, загрузла у дуже жорсткій позиційній війні ціною величезних жертв. Ця складність - єдине, що може змусити Москву піти на угоду", - сказала Мелоні.
Вона наголосила, що Італія не має наміру "кидати Україну в найделікатніший момент останніх кількох років".
ЄС та США - не конкуренти
За словами Мелоні, ЄС та Сполучені Штати не є "конкурентами", коли йдеться про встановлення миру в Україні. Вона зазначила, що переговори цього тижня в Берліні, за участю європейських лідерів, перемовників США та президента України Володимира Зеленського, відбулися в "атмосфері конструктивізму та єдності".
Водночас Мелоні зазначила, що питання про можливі територіальні поступки було найскладнішим на переговорах.
Італія не надсилатиме військ до України
Крім того, вона повторила, що Італія не надсилатиме жодних військ до України у складі багатонаціональних сил, направлених туди, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Відомо, що перемовини між делегаціями України та США продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що відбудеться повторна зустріч.
- 15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.
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