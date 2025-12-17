ЕС и США не являются конкурентами, когда речь идет об установлении мира в Украине, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о важности продолжения давления на Россию с целью достижения соглашения о прекращении войны в Украине.

Давление на РФ

"Важно поддерживать давление на Россию, которая, вопреки тому, что говорит пропаганда, увязла в очень жесткой позиционной войне ценой огромных жертв. Эта сложность - единственное, что может заставить Москву пойти на сделку", - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что Италия не намерена "бросать Украину в самый деликатный момент последних нескольких лет".

ЕС и США - не конкуренты

По словам Мелони, ЕС и Соединенные Штаты не являются "конкурентами", когда речь идет об установлении мира в Украине. Она отметила, что переговоры на этой неделе в Берлине, с участием европейских лидеров, переговорщиков США и президента Украины Владимира Зеленского, прошли в "атмосфере конструктивизма и единства".

В то же время Мелони отметила, что вопрос о возможных территориальных уступках был самым сложным на переговорах.

Италия не будет направлять войска в Украину

Кроме того, она повторила, что Италия не будет направлять никаких войск в Украину в составе многонациональных сил, направленных туда, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Переговоры в Берлине