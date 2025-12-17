ЕС и США не являются конкурентами, когда речь идет об установлении мира в Украине, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о важности продолжения давления на Россию с целью достижения соглашения о прекращении войны в Украине.
Давление на РФ
"Важно поддерживать давление на Россию, которая, вопреки тому, что говорит пропаганда, увязла в очень жесткой позиционной войне ценой огромных жертв. Эта сложность - единственное, что может заставить Москву пойти на сделку", - сказала Мелони.
Она подчеркнула, что Италия не намерена "бросать Украину в самый деликатный момент последних нескольких лет".
ЕС и США - не конкуренты
По словам Мелони, ЕС и Соединенные Штаты не являются "конкурентами", когда речь идет об установлении мира в Украине. Она отметила, что переговоры на этой неделе в Берлине, с участием европейских лидеров, переговорщиков США и президента Украины Владимира Зеленского, прошли в "атмосфере конструктивизма и единства".
В то же время Мелони отметила, что вопрос о возможных территориальных уступках был самым сложным на переговорах.
Италия не будет направлять войска в Украину
Кроме того, она повторила, что Италия не будет направлять никаких войск в Украину в составе многонациональных сил, направленных туда, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и СШАпродолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что состоится повторная встреча.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
