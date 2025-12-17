РУС
ЕС и США не являются конкурентами, когда речь идет об установлении мира в Украине, - Мелони

Мелони о мире в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о важности продолжения давления на Россию с целью достижения соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

Давление на РФ

"Важно поддерживать давление на Россию, которая, вопреки тому, что говорит пропаганда, увязла в очень жесткой позиционной войне ценой огромных жертв. Эта сложность - единственное, что может заставить Москву пойти на сделку", - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что Италия не намерена "бросать Украину в самый деликатный момент последних нескольких лет".

ЕС и США - не конкуренты

По словам Мелони, ЕС и Соединенные Штаты не являются "конкурентами", когда речь идет об установлении мира в Украине. Она отметила, что переговоры на этой неделе в Берлине, с участием европейских лидеров, переговорщиков США и президента Украины Владимира Зеленского, прошли в "атмосфере конструктивизма и единства".

В то же время Мелони отметила, что вопрос о возможных территориальных уступках был самым сложным на переговорах.

Италия не будет направлять войска в Украину

Кроме того, она повторила, что Италия не будет направлять никаких войск в Украину в составе многонациональных сил, направленных туда, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Переговоры в Берлине

Италия (1731) США (28667) Евросоюз (17971) Джорджа Мелони (166)
Мелоні видно десь проспала півроку. США союзник РФ, США ворог Европи

І Трамп і Ілон Маск - тобто МАГА вважають ЕС і сильну европу ворожою до США.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:27 Ответить
Де загубив власну голову?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:48 Ответить
Ага, і тому ти проти виділення репаоаційного кредиту нам за рахунок російських активів. Ти проти, бо трамп тобі так сказав. Подивимося, як ти голосовуати на днях будеш за це. І буде видно, за Україну ти реально і верховенство міжнародного права, чи тільки на словах така хороша.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:32 Ответить
І немов на підтвердження тези Мелоні Трампон відчайдушно тисне язиком на анус ×уйла.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:32 Ответить
Читав, що на останній зустрічі вмовляла боневтіка погодитися на "мирний" план США з територіальними поступками, а також на користь трампла просуває відмову від надання Україні заморожених кацапських грошей.
З огляду на це, Італія, як мінімум, дійсно не є конкурентом трампівської США, навпаки, діють злагоджено
показать весь комментарий
17.12.2025 14:35 Ответить
Ага. Це даже не смішно що Європа америці не конкурент. Це Тому Тромб називає Європу більшим ворогом ніж Сосія? Це Тому Тромб хоче заграбастати заморожені активи собі?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:49 Ответить
Італія, насправді, дуже бідна країна. Добре, що вони, хочаб, наших біженців прихищають та дають їм роботу
показать весь комментарий
17.12.2025 15:00 Ответить
Только, что с Милана. Кругом лужи, грязь. И общая атмосфера раздолбайства. Если сравнивать с Украиной- типо Львова. Вроде историческая архитектура, как у Львова, присутствует(не беру советское влияние), но обветшая со временем, не ухоженная и подраздолбанная.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:26 Ответить
 
 