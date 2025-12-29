Рабочие группы США и Украины продолжат работу над "мирным планом": Трамп и Зеленский рассказали, кто войдет в состав команд

Рабочие группы Соединенных Штатов и Украины продолжат работу над планом завершения войны, что может занять несколько недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявили президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи 28 декабря.

Рабочая группа США

По словам Трампа, в состав рабочей группы от США войдут спецпосланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хэгсет и "несколько других людей".

Команда Украины

Зеленский рассказал, что украинская команда продолжит работу с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

"Надеюсь, что в январе будут решения по всем шести документам, о которых я упоминал ранее, мы продолжим работать в этом направлении. Они знают, что им нужно делать дальше", - добавил он.

Рабочие группы будут работать с РФ

Трамп также сообщил, что "эти рабочие группы также потом будут работать и с Россией, потому что работать с Россией самим толку нет".

Относительно того, сколько времени нужно на доработку проблемных вопросов, Трамп ответил: "Возможно, несколько недель. А если очень затянется этот вопрос, то ничего из него не выйдет. Поэтому я надеюсь, что через несколько недель мы уже будем знать, какова наша ситуация. Может все пойти и плохо - возможно, какой-то пункт не получится согласовать, и из-за него все развалится".

Что предшествовало?