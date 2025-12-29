Рабочие группы США и Украины продолжат работу над "мирным планом": Трамп и Зеленский рассказали, кто войдет в состав команд
Рабочие группы Соединенных Штатов и Украины продолжат работу над планом завершения войны, что может занять несколько недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявили президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи 28 декабря.
Рабочая группа США
По словам Трампа, в состав рабочей группы от США войдут спецпосланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хэгсет и "несколько других людей".
Команда Украины
Зеленский рассказал, что украинская команда продолжит работу с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.
"Надеюсь, что в январе будут решения по всем шести документам, о которых я упоминал ранее, мы продолжим работать в этом направлении. Они знают, что им нужно делать дальше", - добавил он.
Рабочие группы будут работать с РФ
Трамп также сообщил, что "эти рабочие группы также потом будут работать и с Россией, потому что работать с Россией самим толку нет".
Относительно того, сколько времени нужно на доработку проблемных вопросов, Трамп ответил: "Возможно, несколько недель. А если очень затянется этот вопрос, то ничего из него не выйдет. Поэтому я надеюсь, что через несколько недель мы уже будем знать, какова наша ситуация. Может все пойти и плохо - возможно, какой-то пункт не получится согласовать, и из-за него все развалится".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Зеленский заявил, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.
- Также президент выразил надежду, что именно на этой встрече состоится окончательное согласование "всех вопросов".
трампон знову лестив Х-уйлу і заявляв, що той хоче миру,
поки руде контролює усі гілки влади в США, відсутність реальних результатів цієї зустрічі, це найкращий результат.
Роблю розбір розбір кожного з 20 пунктів цієї національної ганьби, які вже є в доступі. Зеленський озвучив це під час офф-рекордс (а згодом і офіційної) зустрічі з журналістами, як фіналізований драфт, погоджений зі США.
1. «Підтвердження суверенітету України»...... Вітрина для дурнів. Суверенітет - це не підпис під планом капітуляції. Суверенітет - це коли ти не питаєш дозволу, щоб жити. Коли пункт №1 - це «суверенітет», то значить усі наступні 19 пунктів - це детальна інструкція, як саме і кому ми цей суверенітет продаємо. Це фіговий листок, яким намагаються прикрити голе тіло згвалтованої країни.
2. Угода про ненапад та моніторинг. ......«ОБСЄ-2: Повернення сліпих». Цей цирк ми вже бачили. Спостерігачі, які їздять на білих джипах і обідають у ресторанах, поки наших хлопців розстрілюють снайпери. «Моніторинг на лінії зіткнення»? Це легалізація кордону всередині України! Це визнання того, що лінія фронту стає державним кордоном, просто названим інакше.
3. «Гарантії безпеки»....... Презерватив після вибуху. Хто нам гарантує? Ті самі, що давали Будапешт? Ті самі, що висловлювали «глибоке занепокоєння»? Паперові гарантії не зупиняють «Іскандери». Нам впарюють сурогат замість НАТО, називаючи це «перемогою». Це не гарантії безпеки, це гарантії нашої беззахисності.
4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч. .......Мілітарна кастрація. Хто вирішив цю цифру? Москва? Чому ми, воююча країна, маємо питати у ворога дозволу, скільки нам мати солдатів? Це пряме втручання у внутрішні справи. Це означає, що досвідчених воїнів викинуть на вулицю, бригади розформують, а оборону перетворять на потішні війська для парадів на Хрещатику.
5. «Стаття 5» без НАТО. .......Обіцянка-цяцянка. «Якщо РФ вторгнеться - буде відповідь». Яка? Санкції на імпорт балалайок? Нам обіцяють захист потім, коли нас знову почнуть убивати. Ніяких баз, ніяких військ союзників тут і зараз. Просто: «Ви вмирайте, а ми потім напишемо гнівний твіт».
6. Росія закріпить політику ненападу в законах. .......Анекдот року. Ви серйозно? Росія, яка переписала свою Конституцію, щоб вкрасти наші області, тепер напише закон «Ми добрі»? І Зеленський пропонує нам у це повірити? Це віра не в закон, це віра в те, що українці - ідіоти, які забули історію.
7. Членство в ЄС «у певний час»........ Морквина для віслюка. «Хочемо закріпити дату». Хотіти не шкідливо. Нас тримають у передбаннику роками. Цей пункт тут тільки для того, щоб замилити очі: «Дивіться, ми здали Донбас, але ж ми йдемо в Європу!». Тільки дійдемо ми туди частинами і в якості біженців.
8. Пакет глобального розвитку. .......Хабар за зраду. Нам пропонують продати Батьківщину за обіцянку «інвестицій». Це не розвиток, це купівля лояльності еліт. Гроші підуть не на заводи, а в кишені тим, хто підпише цей ганебний папірець.
9. Фонди на $800 млрд....... Велике крадівництво 2.0. Ви уявляєте, як команда «Кварталу» буде пиляти ці 800 мільярдів? Та вони матір рідну продадуть за такі потоки! Ці фонди стануть годівницею для чиновників, поки народ буде жебракувати на руїнах. І головне - ці гроші будуть кредитними. Наші онуки будуть платити за цей «мир».
10. Вільна торгівля зі США....... Колоніальний ринок. Звучить гарно, а на ділі - смерть українського виробника. Нас завалять дешевим імпортом, перетворивши на сировинний придаток. Це плата американцям за те, що вони модерують нашу капітуляцію.
11. Без'ядерний статус. ......Фінальний цвях. У 1994-му ми зробили помилку. У 2025-му Зеленський пропонує зробити її законом. Ми офіційно, на весь світ, визнаємо себе терпилами, які не мають права на найсильнішу зброю, живучи поруч із ядерним маніяком. Це добровільна інвалідність.
12. ЗАЕС: Американський менеджер....... Визнання неспроможності. «США - головний менеджер». Тобто українська влада визнає: ми тупі, ми не вміємо керувати своєю станцією. Віддайте ключі дяді Сему. Це не партнерство, це зовнішнє управління стратегічним об'єктом. Ми стаємо прибиральниками на власній АЕС.
13. «Толерантні» освітні програми....... Денацифікація мозку. Ось вона, вимога Путіна! «Усувають упередження». Це означає, що з підручників викинуть слово «ворог», «рашизм» і «геноцид». Нас змусять вчити дітей, що «не все так однозначно». Це гуманітарна капітуляція і знищення національної пам'яті.
14. Території і «Вільна економічна зона». ......Офшор на крові. «Стоїмо, де стоїмо» - це здача Бердянська, Маріуполя, Енергодара. «Вільна економічна зона» на Донбасі - це діра для контрабанди, через яку ФСБ і наші корупціонери будуть робити мільярди. А референдум? Це підлість вищого ґатунку. Зеленський хоче перекласти свою провину на народ. Мовляв, «це ви самі відмовилися від земель».
15. Не змінювати домовленості силою. ......Заморозка назавжди. Це означає, що ми зобов'язуємося не відвойовувати своє. Ніколи. Ми підписуємося під тим, що Крим і Донбас - це вже не наша справа.
16. Кінбурнська коса і Дніпро....... Дозвіл на існування. «Росія не перешкоджатиме». Дякуємо, благодійники! Ми маємо право плавати у своїй річці? Демілітаризація Кінбурна - це відкриті ворота на Миколаїв. Це стратегічна здача півдня.
17. Обмін всіх на всіх....... Щит із живих людей. Єдиний пункт, яким будуть виправдовувати всю цю зраду. «Ми ж людей повернули!». Так, це важливо. Але ціною майбутнього цих самих людей? Ціною того, що їхнім дітям доведеться воювати знову?
18. Вибори одразу....... Хаос і реванш. Вибори в руїнах? Це шлях до влади популістів і агентів Кремля, які перефарбуються в «партію миру». Це легалізація режиму Зеленського або прихід проросійських сил на хвилі розчарування. Це кінець демократії.
19. Рада миру на чолі з Трампом........ Генерал-губернаторство. Це вирок Незалежності. Нашою країною керуватиме не Президент України, не Парламент, а Рада на чолі з Дональдом Трампом. Ми офіційно стаємо протекторатом. «Бананова республіка» без бананів, але з Трампом на чолі. Конституцією можна підтертися.
20. Негайне припинення вогню....... Передишка для ката. Як тільки ми припинимо вогонь, Росія почне готуватися до наступного удару. Вони відбудують танки, навчать нових солдатів і вдарять тоді, коли ми розслабимося, роззброїмося (пункт 4) і забудемо про війну (пункт 13).
Підсумок: Цей документ - це явка з повинною. Проект «Слуга Народу» виконав свою місію: приспав пильність, роззброїв перед вторгненням, а тепер продає залишки країни під виглядом «порятунку». Це не 20 пунктів миру. Це 20 цвяхів у труну Української Державності. Це 20 КРОКІВ У БЕЗОДНЮ: агент «Комік» закриває проект «Україна».....
- Хлопчику, а кого ти оце ліпиш?
- Зілємскава.
- А з чого ти його ліпиш?
- Пісок, водичка і гівно.
Поліцейський в шоці, насварив малого, а батькам штраф виписав. На другий день знову йде і бачить - той самий малий знову щось ліпить.
Підходить поліцейський до нього і знову питає:
- А кого ти сьогодні ліпиш?
- Порошенка.
- А з чого?
- Ну, пісок і водичка.
- А гівно де?
- Немає, бо тоді знову Зілємскій вийде!
Розмовляти нема про що. Ось взагалі ні про що не домовилися фактично.
Припинення вогню Трамп не хоче, бо путін проти. Бо Трамп топить за путіна та рятує його. Тому він нічого не хоче чути щодо зупинки бойових дій по поточній лінії на Донеччині.
Гарантії безпеки не погоджені, бо Трамп не хоче навіть нікчемний папірець з цього приводу підписувати.
По ЗАЕС також нуль прогресу, бо Трамп хоче, щоб нею керувала виключно рф.
Коротше, всі ключові питання не були погоджені.
Зараз все спускають на рівень "робочих груп", і там ця чергова шиза й здохне.
А через пару місяців - все по-новій."