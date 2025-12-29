Робочі групи США та України продовжать роботу над "мирним планом": Трамп і Зеленський розповіли, хто увійде до складу команд

Робочі групи Сполучених Штатів та України продовжать роботу над планом завершення війни, що може тривати декілька тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявили Президент США Дональд Трамп та глава України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі 28 грудня.

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Робоча група США

За словами Трампа, до складу робочої групи від США входитиме спецпосланець Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет та "декілька інших людей".

Команда України

Зеленський розповів, що українська команда продовжить роботу за участю секретаря РНБО Рустема Умєрова, першого заступника глави МЗС Сергія Кислиці, начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

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"Сподіваюся, що в січні будуть рішення по всіх шести документах, про які я згадував раніше, ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Вони знають, що їм потрібно робити далі", – додав він.

Робочі групи працюватимуть з РФ

Трамп також повідомив, що "ці робочі групи також потім працюватимуть і з Росією, бо працювати з Росією самим толку немає".

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Стосовно того, скільки часу потрібно на доопрацювання проблемних питань, Трамп відповів: "Можливо, декілька тижнів. А якщо дуже затягнеться це питання, то нічого з нього не вийде. Тому я сподіваюся, що за кілька тижнів ми вже будемо знати, яка наша ситуація. Може все піти й погано – можливо, якийсь пункт не вийде узгодити, і через нього все розвалиться".

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