После встреч с партнерами не исключена возможность переговоров с Россией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после серии встреч с европейскими и американскими партнерами может дойти и до переговоров с российской стороной в одном из форматов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Зеленского, в ближайшие дни планируется встреча на уровне советников. Президент уточнил, что министр обороны Рустем Умеров уже контактирует с американскими и европейскими советниками, а Украина заинтересована в проведении такой встречи на своей территории.
После этого, как отметил глава государства, состоится подготовка документов советниками и встреча на уровне европейских лидеров вместе с Украиной в широком формате. Отдельно Зеленский упомянул о запланированной встрече так называемой "Коалиции желающих".
Обсуждение формата встречи
Президент сообщил, что обсуждает ее проведение с партнерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими лидерами. По его словам, такие консультации продолжаются.
После согласования документов на уровне всех лидеров, по словам Зеленского, будет готовиться встреча с участием президента США и европейских лидеров. Он также подчеркнул, что все стороны настроены провести эти встречи в январе.
"И после этого думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими", - сказал президент, добавив, что Украина готова к соответствующим форматам, о которых уже заявляла ранее.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
