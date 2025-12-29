РУС
После встреч с партнерами не исключена возможность переговоров с Россией, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что после серии встреч с европейскими и американскими партнерами может дойти и до переговоров с российской стороной в одном из форматов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Зеленского, в ближайшие дни планируется встреча на уровне советников. Президент уточнил, что министр обороны Рустем Умеров уже контактирует с американскими и европейскими советниками, а Украина заинтересована в проведении такой встречи на своей территории.

После этого, как отметил глава государства, состоится подготовка документов советниками и встреча на уровне европейских лидеров вместе с Украиной в широком формате. Отдельно Зеленский упомянул о запланированной встрече так называемой "Коалиции желающих".

Обсуждение формата встречи

Президент сообщил, что обсуждает ее проведение с партнерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими лидерами. По его словам, такие консультации продолжаются.

После согласования документов на уровне всех лидеров, по словам Зеленского, будет готовиться встреча с участием президента США и европейских лидеров. Он также подчеркнул, что все стороны настроены провести эти встречи в январе.

"И после этого думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими", - сказал президент, добавив, что Украина готова к соответствующим форматам, о которых уже заявляла ранее.

Встреча президентов Украины и США

Зеленский Владимир переговоры с Россией
Топ комментарии
+2
Можем дійти до ручки - Зеля
29.12.2025 11:23 Ответить
+2
Мда... Це все більше перетворюється на театр абсурду.
29.12.2025 11:24 Ответить
+2
Які ***** переговори???!😡😡😡😡
29.12.2025 11:24 Ответить
"...Президент уточнив, що міністр оборони Рустем Умєров уже контактує з американськими та європейськими радниками, а Україна зацікавлена в проведенні такої зустрічі на своїй території..." - я щось пропустив, "Чебурека" перепризначили?
29.12.2025 11:27 Ответить
Та з минулого може просто скопіювали " заяву" , все одно нічого не міняється , постійно те ж саме.
29.12.2025 11:32 Ответить
Народ, який йде на поступки москві, врешті неминуче стає її рабом та об"єктом для голодоморів, репресій і мільйонів смертей. Це ж вже було у 20-му столітті. Але у 21-му буде уже невиправно гірше. Нам відступати немає куди, позаду - неминуча смерть. Бороьбба дає надію на виживання.
29.12.2025 11:27 Ответить
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
29.12.2025 11:27 Ответить
Лупайте ту мацкву - щоб хремль зник

До речі, коли цей боягуз Трамп вже приїде на Хрещатик їсти перепичку, як Байден зробив????
29.12.2025 11:29 Ответить
ці заяви зельонкіна для лохів. локшина на вухах українців,то 73% жріть те що він накидає на вуха і радійте за свій вибір у 19 році.
29.12.2025 11:30 Ответить
Замість того щоб поцікавитись що відбуваєтся на фроннті ,що з енергетикою ,що з корупцією ? він несе цю маячню гидко слухати цього проросійського клоуна.
29.12.2025 11:30 Ответить
НИКАКИХ прямых переговоров с Кацапским ********** быть не может, это государственная измена.
29.12.2025 11:30 Ответить
Слухаю всі оці дурнуваті заяви які роблять останнім часом Трамп , ***** , і Зєля , і чесно сказати - ******* .!! Таке враження що диявол випустив з палати № 6 - кількох відморожених придурків , і призначив їх президентами в кількох країнах , щоб вони пудрили мізки нормальним людям , а сам з того тепер - сидить і потішається .
А заяви Трампа про те що ***** зацікавлений у відбудові України , і хоче продавати в Україну енергоносії за низькими цінами , це взагалі щось з розряду - психоделіки . Сію - брєдятіну взагалі ніяк і коментувати . Не вистачає ні слів ні навіть букв .
29.12.2025 11:31 Ответить
Саме так і є.
29.12.2025 11:38 Ответить
Вже не терпить подзвонити своєму куратору
29.12.2025 11:33 Ответить
Зеленський:
Указ президента №679/2022 і рішення РНБО від 30.09.2022 року (про неможливість переговорів із Путіним).

Зеленський:
Мінська-3 не буде! - 15.11.2024 р.

28.12.2025 року.
Зеленський заявив, про можливий референдум, щодо території Донбасу.

29.12.2025 року
Зеленський: "Після зустрічей з партнерами, не виключено можливість переговорів з рашкою".

Послідовний гарант Конституції України.
29.12.2025 11:45 Ответить
Такого херанта пора повісити за його бездарні дії щодо Украіни
і про бажання
здати інтереси Украіни двом хапугам і виродкам!!
29.12.2025 11:50 Ответить
Зебоневтік мріє погутарити з кремлівським виродком та
заглянути йому в очі 😡
Гидко слухати всю цю маячню людей , які повинні сидіти
в дурці , а не керувати краінами !!
29.12.2025 11:46 Ответить
а хто його обрав ?

Скільки разів попереджали ж ... що воно малорос
29.12.2025 11:58 Ответить
 
 