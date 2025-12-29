Зеленский: Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на долгосрочные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и предлагает рассматривать их срок в 30-50 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Зеленского, во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом было подтверждено, что Украина получит сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Сейчас соответствующие договоренности предусматривают срок в 15 лет с возможностью продления.

Президент подчеркнул, что поднял вопрос о более длительном сроке гарантий, учитывая продолжительность войны. По его словам, вооруженная агрессия против Украины продолжается уже почти 15 лет.

"Мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа", - отметил Зеленский, добавив, что американский президент пообещал обдумать это предложение.





Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

