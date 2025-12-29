РУС
756 14

Зеленский: Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на долгосрочные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и предлагает рассматривать их срок в 30-50 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Зеленского, во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом было подтверждено, что Украина получит сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Сейчас соответствующие договоренности предусматривают срок в 15 лет с возможностью продления.

Президент подчеркнул, что поднял вопрос о более длительном сроке гарантий, учитывая продолжительность войны. По его словам, вооруженная агрессия против Украины продолжается уже почти 15 лет.

"Мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа", - отметил Зеленский, добавив, что американский президент пообещал обдумать это предложение.

Встреча президентов Украины и США

Топ комментарии
+4
а краще 100 років - цифра виглядає потушніше....
29.12.2025 11:07 Ответить
+3
Що ж Ви та скромненько? Не менше, ніж 1000000000 (один мільярд) років!
29.12.2025 11:11 Ответить
+3
Вже 31 пройшов , тобі худоба гундоса то мало років чи мало гарантій, чи ти хочеш переконати українців що оце зараз будуть самі гарантійні гарантії?
29.12.2025 11:13 Ответить
30-50 років для історії це практично нічого!
29.12.2025 11:15 Ответить
Сто років він не проживе.
29.12.2025 11:17 Ответить
Украина требует от США исполнения Будапештского меморандума!
29.12.2025 11:17 Ответить
А ще розмістити атомний авіаносець у києвському морі , гулять так гулять.
29.12.2025 11:08 Ответить
Вже отримали гарантії... по Будапештському меморандуму.
Зеля всіх людей рахує за безмозгле бидло?
Ніяких гарантій безпеки в природі не існує... ні від кого.
Єдина гарантія це власний народ, сильна армія, власна потужна зброя та ВПК.
29.12.2025 11:09 Ответить
Що за сроки ? гарантіі повинні бути повічно бо Укаїнці живуть поруч з кацапами людожерами від яких захищають не тільки себе а і увесь світ
29.12.2025 11:12 Ответить
Да отказ принимать Украину в НАТО говорит лучше всего о качестве этих гарантий.
29.12.2025 11:14 Ответить
Може вже досить цієї маячні ,яка гарантія безпеки? ворог руйнує Україну ,вбиває її жителів і продовжує просуватись ,а гарантії безпеки від Трампа не варті навіть паперу на якому написані, трамп жодного поганого слова не сказав про кривавого терориста путіна.
29.12.2025 11:25 Ответить
Та Трамп может и на 400 лет гарантии дать только вот боюсь что работать они будут так же как Будапештский меморандум...
29.12.2025 11:37 Ответить
Задача просроченого говорити ні про що і триматись при владі до знищення України
29.12.2025 11:44 Ответить
Які в біса гарантії? Вони існують взагалі? Світ докотився до того, що два гаранти ділять території країни, якій, власне, ними надавалися гарантії та атомну електростанцію
29.12.2025 11:53 Ответить
 
 