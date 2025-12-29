Зеленський: Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на довгострокові гарантії безпеки від Сполучених Штатів і пропонує розглядати їхній термін у 30-50 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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За словами Зеленського, під час нещодавніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом було підтверджено, що Україна матиме сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Наразі відповідні домовленості передбачають термін у 15 років із можливістю продовження.

Президент наголосив, що порушив питання тривалішого строку гарантій, зважаючи на тривалість війни. За його словами, збройна агресія проти України триває вже майже 15 років.

"Ми би дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа", - зазначив Зеленський, додавши, що американський президент пообіцяв обдумати цю пропозицію.





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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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