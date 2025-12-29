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Новини Відео Гарантії безпеки для України
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Зеленський: Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на довгострокові гарантії безпеки від Сполучених Штатів і пропонує розглядати їхній термін у 30-50 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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За словами Зеленського, під час нещодавніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом було підтверджено, що Україна матиме сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Наразі відповідні домовленості передбачають термін у 15 років із можливістю продовження.

Президент наголосив, що порушив питання тривалішого строку гарантій, зважаючи на тривалість війни. За його словами, збройна агресія проти України триває вже майже 15 років.

"Ми би дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа", - зазначив Зеленський, додавши, що американський президент пообіцяв обдумати цю пропозицію.

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Зустріч президентів України та США

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Зеленський Володимир (28319) США (26917) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+6
Вже отримали гарантії... по Будапештському меморандуму.
Зеля всіх людей рахує за безмозгле бидло?
Ніяких гарантій безпеки в природі не існує... ні від кого.
Єдина гарантія це власний народ, сильна армія, власна потужна зброя та ВПК.
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29.12.2025 11:09 Відповісти
+5
а краще 100 років - цифра виглядає потушніше....
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29.12.2025 11:07 Відповісти
+4
Що ж Ви та скромненько? Не менше, ніж 1000000000 (один мільярд) років!
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29.12.2025 11:11 Відповісти

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