США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский

Украина и США разделяют общее видение необходимости дипломатического урегулирования войны, в то же время в случае нежелания России идти на мир международная поддержка Украины будет продолжаться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о шагах США в случае отказа России от соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, и здесь у нас позиция единая, что нужно дипломатически закончить войну, дожать Россию. Иначе война продолжится. Безусловно, если война продолжится, американцы будут продолжать вместе с европейцами помогать Украине. Мы защищаемся в этой войне, мы боремся. Мы не являемся агрессорами", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.

Также он заявил, что после встреч с партнерами не исключена возможность переговоров с Россией.

