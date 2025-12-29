США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский
Украина и США разделяют общее видение необходимости дипломатического урегулирования войны, в то же время в случае нежелания России идти на мир международная поддержка Украины будет продолжаться.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о шагах США в случае отказа России от соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, и здесь у нас позиция единая, что нужно дипломатически закончить войну, дожать Россию. Иначе война продолжится. Безусловно, если война продолжится, американцы будут продолжать вместе с европейцами помогать Украине. Мы защищаемся в этой войне, мы боремся. Мы не являемся агрессорами", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
- Также он заявил, что после встреч с партнерами не исключена возможность переговоров с Россией.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Можете огласить ПРАЙС ?
Сколько денег потратил Верховный
На все эти поездки ?
Результат которых нулевой !!!!!!
И об этом было понятно заранее !!!!!!
Хочется знать - сколько денег
Можно было отдать ЗСУ
Вместо того,чтобы оплачивать очередной БЗДУР Верховного?
Армия собирается когда- нибудь задавать вопросы своему Верховному?
Пока что все его показушные поездки
Больше напоминают ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА
А пока ВЕРХОВНЫЙ по Европам и ШТАТАМ раскатывает
Кацапы выносят украинскую энергетику
Потому что друганы ВЕРХОВНОГО
Деньги спиз.....ли
Смотрят ЗСУ на такого Верховного
И все чаще идут в СЗЧ
И я их понимаю....
Нема на що сподіватися. Бджоли ніколи не будуть проти меду.