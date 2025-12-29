РУС
1 063 20

США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский

Зеленский о помощи Украине

Украина и США разделяют общее видение необходимости дипломатического урегулирования войны, в то же время в случае нежелания России идти на мир международная поддержка Украины будет продолжаться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о шагах США в случае отказа России от соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, и здесь у нас позиция единая, что нужно дипломатически закончить войну, дожать Россию. Иначе война продолжится. Безусловно, если война продолжится, американцы будут продолжать вместе с европейцами помогать Украине. Мы защищаемся в этой войне, мы боремся. Мы не являемся агрессорами", - сказал Зеленский.

Читайте: Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times

Что предшествовало?

Встреча президентов Украины и США

Топ комментарии
+4
Ага, томагавки та тауруси вже дали. І "дозвіл" на використання всього іншого теж.
29.12.2025 11:37 Ответить
+4
Він же давно відірвався від реальності, та досі літає в хмарах ілюзій. Вже хто, а ЗЕ і Ко краще за інших знає, що все купується і все продається на усіх рівнях.!.
Нема на що сподіватися. Бджоли ніколи не будуть проти меду.
29.12.2025 11:46 Ответить
+3
Так ніякого миру і не буде.
29.12.2025 11:34 Ответить
ні.
29.12.2025 11:38 Ответить
Яким чином? США та Європа свідомо не надають достатньо зброї, тим самим гарантуючи кацапам просування.
29.12.2025 11:38 Ответить
в дорозі 🚅🚃🚃
29.12.2025 11:39 Ответить
Так фламінгів повно,навіщо ті томагавки.
29.12.2025 11:47 Ответить
Демілітаризованої зони не буде! Зеленський пояснив, що йдеться про вільну економічну зону. За словами президента, деталей поки що немає, але це питання вже обговорюється.
29.12.2025 11:38 Ответить
Ви безробітня?
29.12.2025 11:42 Ответить
дотиснути Росію

тиск посилюється - москвічі на лівому березі рєкі-москви сидять третю добу без електрики. Подмосков'є потерпає від холоду після останнього обстрілу ЗСУ
29.12.2025 11:40 Ответить
У меня нескромный вопрос
Можете огласить ПРАЙС ?
Сколько денег потратил Верховный
На все эти поездки ?
Результат которых нулевой !!!!!!
И об этом было понятно заранее !!!!!!
Хочется знать - сколько денег
Можно было отдать ЗСУ
Вместо того,чтобы оплачивать очередной БЗДУР Верховного?
Армия собирается когда- нибудь задавать вопросы своему Верховному?
Пока что все его показушные поездки
Больше напоминают ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА
А пока ВЕРХОВНЫЙ по Европам и ШТАТАМ раскатывает
Кацапы выносят украинскую энергетику
Потому что друганы ВЕРХОВНОГО
Деньги спиз.....ли
Смотрят ЗСУ на такого Верховного
И все чаще идут в СЗЧ
И я их понимаю....
29.12.2025 11:41 Ответить
ну ні... рашка НЕ погодиться на мир, а европа і сша НЕ допомогатимуть
29.12.2025 11:46 Ответить
тобто "мир" ставить крапку на міжнародній підтримці.
29.12.2025 11:52 Ответить
Володю вчора напоїли бульйоном та нагодували стейком з картоплею фрі, то він сьогодні має силу всіх за#обувати.😂
29.12.2025 11:57 Ответить
Що практично означає "треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію"???? Що буде з окупованими територіями? А що буде з санкціями на агресора??? Давай, детальніше!
29.12.2025 11:59 Ответить
Вже Крим дипломатично врегулювали курви.
29.12.2025 11:59 Ответить
 
 