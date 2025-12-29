Готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Встреча с Путиным
"Выглядит немного странно, и я сказал об этом президенту США, что с одной стороны он (Путин. - Ред.) говорит президенту США, что он хочет закончить войну, что это его желание, а с другой стороны открыто коммуницирует в СМИ все свои месседжи, что он готов и хочет продолжать войну.
Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать и т.д.", - пояснил Зеленский.
Эти действия, по мнению Зеленского, не совпадают с якобы мирной лексикой диктатора, которую тот использует в диалоге с Трампом.
"Я сказал президенту, что, на мой взгляд, все эти месседжи имеют немного разный характер. Как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова лидера России совпадали", - подытожил глава государства.
очіочко #уйла 4.0?
з цим бидлом немає про що говорити
тільки пострілом в гнидну бошку
можна поговорити.
Чому я впевнений, що промовчить?