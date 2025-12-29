РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
971 15

Готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой", - Зеленский

Зеленский готов встретиться с Путиным: что известно?

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча с Путиным

"Выглядит немного странно, и я сказал об этом президенту США, что с одной стороны он (Путин. - Ред.) говорит президенту США, что он хочет закончить войну, что это его желание, а с другой стороны открыто коммуницирует в СМИ все свои месседжи, что он готов и хочет продолжать войну.

Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать и т.д.", - пояснил Зеленский.

Читайте также: США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский

Эти действия, по мнению Зеленского, не совпадают с якобы мирной лексикой диктатора, которую тот использует в диалоге с Трампом.

"Я сказал президенту, что, на мой взгляд, все эти месседжи имеют немного разный характер. Как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова лидера России совпадали", - подытожил глава государства.

Смотрите также: Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) путин владимир (32603)
Топ комментарии
+8
Пустозвон пафосний.Але саме страшне,він тупо просирає час
показать весь комментарий
29.12.2025 12:02 Ответить
+3
Що може вдіяти? Як мінімум вимагати в трампа додаткових санкцій США на ***** і всіх касапів. І говорити про це скрізь: і в Мар-а-Лага також. А він промовчав.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:17 Ответить
+1
Вова готовий заглянути 👀 в очі очко #уйла 4.0?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:02 Ответить
Ні разу не фанатка Зеленського, але що він може вдіяти, якщо два діди домовилися (в Анкоріджі чи під час розмов по телефону) тупо тягнути кота за яйця? Звісно, можна менше красти, створити уряд національної єдності, почати нарешті виробляти ракети в потрібній кількості, але то вже геть інше питання
показать весь комментарий
29.12.2025 12:07 Ответить
А кого би ти зараз хотіла бачити Президентом України? Прізвище
показать весь комментарий
29.12.2025 12:16 Ответить
Що може вдіяти? Як мінімум вимагати в трампа додаткових санкцій США на ***** і всіх касапів. І говорити про це скрізь: і в Мар-а-Лага також. А він промовчав.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:17 Ответить
Від Трампа багато не повимагаєш. Тим паче, що Донні сам звик це робити
показать весь комментарий
29.12.2025 13:12 Ответить
Так тут треба дипломатом бути а не пустозвоном пафосним
показать весь комментарий
29.12.2025 13:23 Ответить
"Що він може вдіяти"...так,він все просрав і тепер що ж він,*****,може вдіяти!
показать весь комментарий
29.12.2025 13:22 Ответить
снайпери хай з ним зустрічаються
з цим бидлом немає про що говорити
тільки пострілом в гнидну бошку
можна поговорити.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
Чи повторить він ***** при розмові, що той є кіллером (як говорив Байден) і терористом (про що Зеля сам казав)?
Чому я впевнений, що промовчить?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:20 Ответить
Який герой ... На війну іди!
показать весь комментарий
29.12.2025 12:37 Ответить
зєля брехло, якого ще світ не бачив!
показать весь комментарий
29.12.2025 12:38 Ответить
Так указом президента (чи рішенням РНБО? - не памʼятаю) заборонено з ****** зустрічатись! На якій підставі зустрічатись з військовим злочинцем?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:06 Ответить
Оксана Фесенко #582011 Зараз вже нічого.Треба було діяти раніше.Менше себе звеличувати,бути гарантом Конституції, а не корупції, зміцнювати армію, а не дозволяти своїм друзям обкрадати її. Бути відповідальним, а не перекладати її на союзників, партнерів та "добрих дядьків". Сам себе загнав в кут, і усю країну.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:23 Ответить
 
 