Готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча с Путиным

"Выглядит немного странно, и я сказал об этом президенту США, что с одной стороны он (Путин. - Ред.) говорит президенту США, что он хочет закончить войну, что это его желание, а с другой стороны открыто коммуницирует в СМИ все свои месседжи, что он готов и хочет продолжать войну.

Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать и т.д.", - пояснил Зеленский.

Читайте также: США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский

Эти действия, по мнению Зеленского, не совпадают с якобы мирной лексикой диктатора, которую тот использует в диалоге с Трампом.

"Я сказал президенту, что, на мой взгляд, все эти месседжи имеют немного разный характер. Как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова лидера России совпадали", - подытожил глава государства.

Смотрите также: Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, - Зеленский. ВИДЕО