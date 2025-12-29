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Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп обсудил с российским диктатором Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Президент Трамп сказал, что был долгий разговор с Путиным. Он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и что они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы", - пояснил президент.

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По словам Зеленского, Трамп рассказал, на что Путин готов.

"Я об этом не хочу сейчас говорить подробно, но я сказал президенту, что это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Сейчас важно, чтобы слова совпадали с действиями", - подытожил глава государства.

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Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

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Автор: 

Зеленский Владимир (24794) путин владимир (32691) Трамп Дональд (8327)
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Топ комментарии
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Залишилась одна дрібничка, яка заважає настанню "миру" (від пуйла та трампа).
Це добровільний вивід ЗСУ з Донецької області і передачу її пуйлу.
Зеля згідний піти на цей злочин проти України?
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29.12.2025 11:05 Ответить
+2
Цю мобілізацію потрібно було здійснити ще у 2022 році. Ну хоча б у 2023-му, як того вимагав Залужний.
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29.12.2025 11:06 Ответить
+2
Йдеться про мобілізацію молоді від 18-ти рочків, які наразі владою вважаються діточками.
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29.12.2025 11:12 Ответить

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