Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп обсудил с российским диктатором Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Президент Трамп сказал, что был долгий разговор с Путиным. Он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и что они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы", - пояснил президент.

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По словам Зеленского, Трамп рассказал, на что Путин готов.

"Я об этом не хочу сейчас говорить подробно, но я сказал президенту, что это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Сейчас важно, чтобы слова совпадали с действиями", - подытожил глава государства.

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Разговор Трампа с Путиным

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

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