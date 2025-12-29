Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп обговорив із російським диктатором Путіним всі 20 пунктів мирного плану.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Президент Трамп сказав, що була довга розмова з Путіним. Він проговорив всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і що вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи", - пояснив президент.

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За словами Зеленського, Трамп розповів, на що готовий Путін.

"Я про це не хочу зараз говорити детально, але я сказав президенту, що це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Зараз важливо, щоб слова співпадали з діями", - підсумував глава держави.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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