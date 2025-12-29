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Новини Відео Розмова Трампа та Путіна
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Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп обговорив із російським диктатором Путіним всі 20 пунктів мирного плану.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Президент Трамп сказав, що була довга розмова з Путіним. Він проговорив всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і що вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи", - пояснив президент.

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За словами Зеленського, Трамп розповів, на що готовий Путін.

"Я про це не хочу зараз говорити детально, але я сказав президенту, що це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Зараз важливо, щоб слова співпадали з діями", - підсумував глава держави.

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Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+2
Залишилась одна дрібничка, яка заважає настанню "миру" (від пуйла та трампа).
Це добровільний вивід ЗСУ з Донецької області і передачу її пуйлу.
Зеля згідний піти на цей злочин проти України?
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29.12.2025 11:05 Відповісти
+2
Цю мобілізацію потрібно було здійснити ще у 2022 році. Ну хоча б у 2023-му, як того вимагав Залужний.
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29.12.2025 11:06 Відповісти
+2
Йдеться про мобілізацію молоді від 18-ти рочків, які наразі владою вважаються діточками.
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29.12.2025 11:12 Відповісти

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