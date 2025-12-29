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Трамп провів "позитивну" телефонну розмову з Путіним щодо України, - Білий дім
У понеділок, 29 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним стосовно війни в Україні.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
За її словами, діалог був позитивним.
"Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України", - зазначила вона, не надавши подробиць.
Трамп станом на зараз розмову не коментував.
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Топ коментарі
+7 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар29.12.2025 19:03 Відповісти Посилання
+6 Дід Степан
показати весь коментар29.12.2025 18:13 Відповісти Посилання
+6 Михайло Иляш
показати весь коментар29.12.2025 18:19 Відповісти Посилання
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