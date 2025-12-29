Трамп провів "позитивну" телефонну розмову з Путіним щодо України, - Білий дім

У понеділок, 29 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним стосовно війни в Україні.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

За її словами, діалог був позитивним.

"Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України", - зазначила вона, не надавши подробиць.

Трамп станом на зараз розмову не коментував.

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Що передувало?

Нагадаємо, це вже друга розмова Трампа із Путіним за останню добу за результатами переговорів у Мар-а-Лаго.

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".

Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

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