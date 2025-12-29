Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію, той був "шокований та обурений", - Кремль

Президент США Дональд Трамп був "шокований та обурений" нібито атакою України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї у ніч на 29 грудня.

Про це помічник Путіна Юрій Ушаков сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Трампу розповіли про "атаку" на резиденцію Путіна

Як стверджують у Кремлі, Трамп нібито сказав, що атака дрона на резиденцію Путіна "вплине на підхід США до справ із Зеленським".

"Путін звернув увагу Трампа на атаку Києвом безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. Трамп був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна. Він заявив, що навіть не міг припустити "такі божевільні дії". Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", - заявив Ушаков.

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Кремлівський диктатор заявив президенту США, що "терористичні дії Києва з атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді".

"Путін дуже чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута у зв'язку з здійснюваним Києвом держтероризмом", - сказав Ушаков.

Мирні перемовини

"Деякі результати, досягнуті Трампом і Зеленським, на думку РФ, залишають Україні поле для ухилення від своїх зобов'язань.

США повідомили, що рекомендували Зеленському не намагатися отримати перепочинок на фронті. Путін і Трамп домовилися дуже дружньо підтримувати діалог", - додали у Кремлі.

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Що передувало?

Нагадаємо, це вже друга розмова Трампа із Путіним за останню добу за результатами переговорів у Мар-а-Лаго.

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".

Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

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