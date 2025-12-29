Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію, той був "шокований та обурений", - Кремль
Президент США Дональд Трамп був "шокований та обурений" нібито атакою України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї у ніч на 29 грудня.
Про це помічник Путіна Юрій Ушаков сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Трампу розповіли про "атаку" на резиденцію Путіна
Як стверджують у Кремлі, Трамп нібито сказав, що атака дрона на резиденцію Путіна "вплине на підхід США до справ із Зеленським".
"Путін звернув увагу Трампа на атаку Києвом безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. Трамп був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна. Він заявив, що навіть не міг припустити "такі божевільні дії". Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", - заявив Ушаков.
Кремлівський диктатор заявив президенту США, що "терористичні дії Києва з атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді".
"Путін дуже чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута у зв'язку з здійснюваним Києвом держтероризмом", - сказав Ушаков.
Мирні перемовини
"Деякі результати, досягнуті Трампом і Зеленським, на думку РФ, залишають Україні поле для ухилення від своїх зобов'язань.
США повідомили, що рекомендували Зеленському не намагатися отримати перепочинок на фронті. Путін і Трамп домовилися дуже дружньо підтримувати діалог", - додали у Кремлі.
Що передувало?
- Нагадаємо, це вже друга розмова Трампа із Путіним за останню добу за результатами переговорів у Мар-а-Лаго.
- Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
- Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.
- Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
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А те що його ЛЮБИМОГО обіжали - ото злі укри.
ЦЕ ОБОССАНЕ ЧМО. І нічого іншого крім як попісяти прямо на нього він не заслуговує. Він навіть не людина Трамп а кончене дебільне і відстале НЕЧТО