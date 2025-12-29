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Новини Резиденція Путіна на Валдаї Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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Росія готує підґрунтя для ударів по урядових будівлях у Києві, - Зеленський на звинувачення Кремля

Зеленський

Президент Володимир Зеленський спростував заяву російського міністра Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області РФ (на Валдаї).

Про це він сказав у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Росіяни готують удари по держбудівлях в Україні

Зеленський заперечив слова Лаврова і звинуватив Росію у брехні. Він пов’язав появу цих звинувачень із успішними переговорами в Мар-а-Лаго.

На його думку, Москва намагається створити інформаційне тло для ескалації, оскільки прогрес у відносинах України та США є "провалом для росіян".

"Росіяни не хочуть закінчити цю війну. Своєю заявою, що атакована була якась резиденція, вони просто готують ґрунт для того, щоби нанести удари по столиці і по державних будівлях", - наголосив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не подає жодних сигналів до миру з Україною, - Зеленський

Зеленський нагадав про ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України у вересні та закликав українців бути максимально уважними до сигналів тривоги найближчим часом.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

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Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) резиденція (49) Удари по РФ (1113)
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Топ коментарі
+47
Маячня. Ніхто Зеленського вбивати не збирається, він цілком влаштовує йухла - більш того - він розуміє, що другого такого шансу, як Зе, для нього може і не бути.
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29.12.2025 17:58 Відповісти
+42
Якщо зараз фуйло вб'є Лідора- то на його місце може прийти якийсь не дурачок, організує мобілізацію, економіку переведе на військові рейки, перевішає кварталівських казнокрадів, гроші спрямує на оборону.
Йому Осел - найкращий тормоз України.
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29.12.2025 18:02 Відповісти
+34
Урядовці будуть в бункері. А от киянам- дійсно потрібно берегтись.
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29.12.2025 17:58 Відповісти

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