Росія готує підґрунтя для ударів по урядових будівлях у Києві, - Зеленський на звинувачення Кремля

Президент Володимир Зеленський спростував заяву російського міністра Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області РФ (на Валдаї).

Про це він сказав у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Росіяни готують удари по держбудівлях в Україні

Зеленський заперечив слова Лаврова і звинуватив Росію у брехні. Він пов’язав появу цих звинувачень із успішними переговорами в Мар-а-Лаго.

На його думку, Москва намагається створити інформаційне тло для ескалації, оскільки прогрес у відносинах України та США є "провалом для росіян".

"Росіяни не хочуть закінчити цю війну. Своєю заявою, що атакована була якась резиденція, вони просто готують ґрунт для того, щоби нанести удари по столиці і по державних будівлях", - наголосив глава держави.

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Зеленський нагадав про ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України у вересні та закликав українців бути максимально уважними до сигналів тривоги найближчим часом.

Що передувало

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

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