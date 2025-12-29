Путін не подає жодних сигналів до миру з Україною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить жодних ознак прагнення російського диктатора Володимира Путіна до миру — ані в його діях, ані у висловлюваннях.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Про Путіна
За словами Зеленського, російський диктатор публічно не говорить про мир і навпаки заявляє про готовність "іти далі".
Голова держави наголосив, що такі меседжі не можуть розцінюватися як сигнали до мирного врегулювання.
Інші заяви
Раніше Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.
- Нагадаємо, сьогодні ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинення війни.
Топ коментарі
+7 CrossFirenko
показати весь коментар29.12.2025 16:28 Відповісти Посилання
+6 Погрібний Олександр
показати весь коментар29.12.2025 16:31 Відповісти Посилання
+5 Sanya #615841
показати весь коментар29.12.2025 16:25 Відповісти Посилання
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