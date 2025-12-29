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Новини Припинення війни Зеленський про Путіна
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Путін не подає жодних сигналів до миру з Україною, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить жодних ознак прагнення російського диктатора Володимира Путіна до миру — ані в його діях, ані у висловлюваннях.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Путіна

За словами Зеленського, російський диктатор публічно не говорить про мир і навпаки заявляє про готовність "іти далі".

Голова держави наголосив, що такі меседжі не можуть розцінюватися як сигнали до мирного врегулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський

Інші заяви

Раніше Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.

  • Нагадаємо, сьогодні ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Путіна щодо виборів: Україна не погодиться, щоб нас хтось контролював

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Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+7
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29.12.2025 16:28 Відповісти
+6
Падло, яке нічого не робить для налагодження оборони, хоче, щоб ху*ло погодилось на мир!
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29.12.2025 16:31 Відповісти
+5
В очко заглянув йому перед цим?
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29.12.2025 16:25 Відповісти

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