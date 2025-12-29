Путін не подає жодних сигналів до миру з Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить жодних ознак прагнення російського диктатора Володимира Путіна до миру — ані в його діях, ані у висловлюваннях.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Путіна

За словами Зеленського, російський диктатор публічно не говорить про мир і навпаки заявляє про готовність "іти далі".

Голова держави наголосив, що такі меседжі не можуть розцінюватися як сигнали до мирного врегулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський

Інші заяви

Раніше Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Путіна щодо виборів: Україна не погодиться, щоб нас хтось контролював