87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський

85-87% українців хочуть, щоб настав мир, але й 85% наших громадян проти виведення військ із Донбасу.

Президент в інтерв’ю Fox News заявив, що українці справді втомилися від війни, однак залишаються стійкими, передає Цензор.НЕТ.

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Війна в Україні

"Люди хочуть миру. Сьогодні президент Трамп сказав, що, згідно з опитуваннями, 85%, а можливо, 87%, хочуть миру, так що вони згодні. Я сказав: так, 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу. Усі хочуть миру, але тільки миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, - речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.

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