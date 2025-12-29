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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський

87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу

85-87% українців хочуть, щоб настав мир, але й 85% наших громадян проти виведення військ із Донбасу.

Президент в інтерв’ю Fox News заявив, що українці справді втомилися від війни, однак залишаються стійкими, передає Цензор.НЕТ.

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Війна в Україні

"Люди хочуть миру. Сьогодні президент Трамп сказав, що, згідно з опитуваннями, 85%, а можливо, 87%, хочуть миру, так що вони згодні. Я сказав: так, 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу. Усі хочуть миру, але тільки миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, - речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.

Також читайте: Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Донецька область (11490) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+12
І ніякого протиріччя тут немає.
Як казав Бахмутський Демон, заїбала війна, скоріше б мир, але виконувати всі вимоги русні - пішли вони *****, продовжуємо їбашити.
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29.12.2025 15:46 Відповісти
+11
Давайте референдум. Варшавсько-берлінські патріоти тільки своїми силами зроблять правильне голосування, а ще як пенсіонерів та заброньованих додати, то й взагалі. І все буде справедливо - воля народу.
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29.12.2025 15:49 Відповісти
+10
Те кто сидят на потоках и шинкуют бабки на войне. Сферы деятельности этой прослойки и так всем известны.
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29.12.2025 16:04 Відповісти

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