87% українців підтримують мир, водночас 85% - проти виходу з Донбасу, - Зеленський
85-87% українців хочуть, щоб настав мир, але й 85% наших громадян проти виведення військ із Донбасу.
Президент в інтерв’ю Fox News заявив, що українці справді втомилися від війни, однак залишаються стійкими, передає Цензор.НЕТ.
Війна в Україні
"Люди хочуть миру. Сьогодні президент Трамп сказав, що, згідно з опитуваннями, 85%, а можливо, 87%, хочуть миру, так що вони згодні. Я сказав: так, 87% підтримують мир. Водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу. Усі хочуть миру, але тільки миру", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, - речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як казав Бахмутський Демон, заїбала війна, скоріше б мир, але виконувати всі вимоги русні - пішли вони *****, продовжуємо їбашити.