Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Вільна економічна зона

За словами президента, деталізованої концепції "вільної економічної зони" на Донбасі поки що немає.

"Ми обов'язково будемо це проговорювати з суспільством (раніше Зеленський заявляв, що це питання має бути винесене на референдум. - Ред.)", - наголосив він.

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Донбас

Зеленський також зазначив, що те, що росіяни хочуть виходу українських військ із Донбасу, - "не новина".

"В їх рожевих мріях, щоб нас взагалі не було на території нашої країни. Цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України", - додав він.

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