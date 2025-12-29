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Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, - Зеленський

Що буде із Донбасом? Заява президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Вільна економічна зона

За словами президента, деталізованої концепції "вільної економічної зони" на Донбасі поки що немає.

"Ми обов'язково будемо це проговорювати з суспільством (раніше Зеленський заявляв, що це питання має бути винесене на референдум. - Ред.)", - наголосив він.

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Донбас

Зеленський також зазначив, що те, що росіяни хочуть виходу українських військ із Донбасу, - "не новина".

"В їх рожевих мріях, щоб нас взагалі не було на території нашої країни. Цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Донбас (21872)
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Топ коментарі
+11
Любі поступки власними теріторіями призведуть до втрати сувіренітету та державності.
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29.12.2025 13:53 Відповісти
+9
У Зєлєнского замість конституційних обов'язків президента по збереженні територіальної цілісності України, включаючи Донбас виявляється є якісь інтереси: "Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, -Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3592867
Це бізнес- інтереси, чи якісь інші інтереси? 🤔
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29.12.2025 14:08 Відповісти
+8
Судячи як нищив оборону перед вторгненням, він дав задню ще в Омані.
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29.12.2025 14:27 Відповісти

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