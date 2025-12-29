Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні Донбасу Україна діятиме відповідно власним інтересам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Вільна економічна зона
За словами президента, деталізованої концепції "вільної економічної зони" на Донбасі поки що немає.
"Ми обов'язково будемо це проговорювати з суспільством (раніше Зеленський заявляв, що це питання має бути винесене на референдум. - Ред.)", - наголосив він.
Донбас
Зеленський також зазначив, що те, що росіяни хочуть виходу українських військ із Донбасу, - "не новина".
"В їх рожевих мріях, щоб нас взагалі не було на території нашої країни. Цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України", - додав він.
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