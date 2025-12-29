Присутність міжнародних військ в Україні - це дійсні гарантії безпеки, - Зеленський

Присутність міжнародних військ в Україні є необхідною умовою для гарантій безпеки з боку країн-партнерів. Це надасть впевненості в тому, що російський диктатор Володимир Путін "не прийде знову з агресією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент Володимир Зеленський після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дійсні гарантії безпеки

"Якщо чесно, так. Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це надасть впевненості як цивільним, так і військовим в Україні, що Росія знову не нападе.

Також читайте: Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну, - Рютте

"І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і, до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародного, інвесторів, впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України", - додав президент.

Що передувало?