Присутність міжнародних військ в Україні - це дійсні гарантії безпеки, - Зеленський
Присутність міжнародних військ в Україні є необхідною умовою для гарантій безпеки з боку країн-партнерів. Це надасть впевненості в тому, що російський диктатор Володимир Путін "не прийде знову з агресією".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент Володимир Зеленський після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.
Дійсні гарантії безпеки
"Якщо чесно, так. Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що це надасть впевненості як цивільним, так і військовим в Україні, що Росія знову не нападе.
"І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і, до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародного, інвесторів, впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
- За словами Зеленського, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
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