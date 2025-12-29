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Новини Іноземні військові в Україні
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Присутність міжнародних військ в Україні - це дійсні гарантії безпеки, - Зеленський

Зеленський про міжнародні війська в Україні

Присутність міжнародних військ в Україні є необхідною умовою для гарантій безпеки з боку країн-партнерів. Це надасть впевненості в тому, що російський диктатор Володимир Путін "не прийде знову з агресією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент Володимир Зеленський після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

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Дійсні гарантії безпеки

"Якщо чесно, так. Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це надасть впевненості як цивільним, так і військовим в Україні, що Росія знову не нападе.

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"І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і, до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародного, інвесторів, впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України", - додав президент.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) миротворці (937) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+4
Війська НАТО в Івано-Франківську чи Львові не допоможуть воювати! Потрібні не війська НАТО в Україні а участь війск НАТО у війні на стороні України!
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29.12.2025 12:40 Відповісти
+2
Вони навіть на перебування в ІФ чи Львові не погоджуються. Яке воювати?
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29.12.2025 12:45 Відповісти
+2
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29.12.2025 13:14 Відповісти

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