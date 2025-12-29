Присутствие международных войск в Украине - это действительные гарантии безопасности, - Зеленский
Присутствие международных войск в Украине является необходимым условием для гарантий безопасности со стороны стран-партнеров. Это придаст уверенности в том, что российский диктатор Владимир Путин "не придет снова с агрессией".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Действительные гарантии безопасности
"Если честно, да. Я считаю, присутствие международных войск – это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это придаст уверенности как гражданским, так и военным Украины, что Россия снова не нападет.
"И это уверенность украинских граждан прежде всего, и гражданских, и, кстати, и военных, а также это уверенность бизнеса украинского и международного, инвесторов, уверенность в том, что Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
- По словам Зеленского, военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, которые включают мониторинг и присутствие партнеров.
По-друге, коаліція охочих - це не коаліція рішучих.
Підписати капітуляцію і вивести війська з неокупованої частини Донецької області, як вимагає пуйло.
Або продовжувати війну проти рашистських окупантів.
Ось це головна дилема зелі.
Народ терпить зелю, поки він чинить опір рашистам.
Як тільки зеля підпише капітуляцію, зрозуміло що він тоді стане злочинцем для народу.
А він,як диктор тб і тільки їх озвучує,замість впроваджувати в життя,як глава держави.