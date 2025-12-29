Присутствие международных войск в Украине - это действительные гарантии безопасности, - Зеленский

Присутствие международных войск в Украине является необходимым условием для гарантий безопасности со стороны стран-партнеров. Это придаст уверенности в том, что российский диктатор Владимир Путин "не придет снова с агрессией".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Действительные гарантии безопасности

"Если честно, да. Я считаю, присутствие международных войск – это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это придаст уверенности как гражданским, так и военным Украины, что Россия снова не нападет.

"И это уверенность украинских граждан прежде всего, и гражданских, и, кстати, и военных, а также это уверенность бизнеса украинского и международного, инвесторов, уверенность в том, что Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины", - добавил президент.

Что предшествовало?