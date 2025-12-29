РУС
Иностранные военные в Украине
717

Присутствие международных войск в Украине - это действительные гарантии безопасности, - Зеленский

Зеленский о международных войсках в Украине

Присутствие международных войск в Украине является необходимым условием для гарантий безопасности со стороны стран-партнеров. Это придаст уверенности в том, что российский диктатор Владимир Путин "не придет снова с агрессией".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Действительные гарантии безопасности

"Если честно, да. Я считаю, присутствие международных войск – это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это придаст уверенности как гражданским, так и военным Украины, что Россия снова не нападет.

Читайте также: Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину, - Рютте

"И это уверенность украинских граждан прежде всего, и гражданских, и, кстати, и военных, а также это уверенность бизнеса украинского и международного, инвесторов, уверенность в том, что Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины", - добавил президент.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) миротворцы (1251) гарантии безопасности (377)
Комментарии
Ще 10-15 зустрічей "коалції охочих" і таки Зе доб'ється свого!
29.12.2025 12:38 Ответить
Війська НАТО в Івано-Франківську чи Львові не допоможуть воювати! Потрібні не війська НАТО в Україні а участь війск НАТО у війні на стороні України!
29.12.2025 12:40 Ответить
Вони навіть на перебування в ІФ чи Львові не погоджуються. Яке воювати?
29.12.2025 12:45 Ответить
Согласен, в лучшем случае пару взводов на нейтральной территории, причем с мандатами передвижения в любую сторону, как наступать так и наоборот!
29.12.2025 13:51 Ответить
По-перше, ***** різко проти.
По-друге, коаліція охочих - це не коаліція рішучих.
29.12.2025 12:39 Ответить
ЦЬОГО НЕ БУДЕ. РФ ніколи не погодиться - їх ціль завоювання і контроль України а не війська країн тут
29.12.2025 12:39 Ответить
А мы думали гарантии это шатлы,шашлыки и нефинансирование армии.
29.12.2025 12:43 Ответить
29.12.2025 13:14 Ответить
пас* удо зелена ... присутність війск США вже була в Авганістані ... 🤡 довбодятел зелений !!!...
29.12.2025 12:45 Ответить
Два варіанти у зелі.
Підписати капітуляцію і вивести війська з неокупованої частини Донецької області, як вимагає пуйло.
Або продовжувати війну проти рашистських окупантів.

Ось це головна дилема зелі.

Народ терпить зелю, поки він чинить опір рашистам.
Як тільки зеля підпише капітуляцію, зрозуміло що він тоді стане злочинцем для народу.
29.12.2025 12:45 Ответить
ага, особливо з китайців, іранців чи північнокорейців
29.12.2025 12:53 Ответить
Непогані пише тексти дімилітвін.
А він,як диктор тб і тільки їх озвучує,замість впроваджувати в життя,як глава держави.
29.12.2025 13:03 Ответить
 
 