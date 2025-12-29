Военное положение отменят тогда, когда Украина получит гарантии безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмена военного положения

"Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда завершится действие военного положения. И именно только так.

Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась, мы не можем признать, что она закончилась", - отметил президент.

По словам Зеленского, может быть риск повторной агрессии с таким соседом.

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"Почему мы так много времени уделяем им (гарантиям безопасности. - Ред.), а это мониторинг партнеров и их присутствие.

Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговариваем, как мы сможем доработать все документы и если мы найдем все же возможности со всеми - американцами, европейцами и русскими - подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантии безопасности", - отметил он.

Когда Украина получит гарантии безопасности - это будет сигналом, что война закончилась.

"На влияние этих сроков также будет влиять понимание и позиция командования нашей армии. Мы это обсуждали на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, чтобы отменять военное положение", - подытожил Зеленский.

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