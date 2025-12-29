Воєнний стан скасують тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Скасування воєнного стану

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. І тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так.

Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилася, ми не можемо визнати, що вона закінчилася", - зазначив президент.

За словами Зеленського, може бути ризик повторної агресії з таким сусідом.

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"Чому ми так багато часу і приділяємо їм (гарантіям безпеки. - Ред.), а це моніторинг партнерів і їхня присутність.

Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, як ми зможемо доопрацювати всі документи і якщо ми знайдемо все ж можливості з усіма - американцями, європейцями і рускімі - підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в момент цей одночасно ми отримаємо гарантії безпеки", - зазначив він.

Коли Україна отримає гарантії безпеки - це буде сигналом, що війна закінчилася.

"На вплив цих термінів також впливатиме розуміння і позиція командування нашої армії. Ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, щоб скасовувати воєнний стан", - підсумував Зеленський.

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