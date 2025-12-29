У гарантіях безпеки для України є прогрес, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про прогрес щодо гарантій безпеки для України та повідомив про засідання "Коаліції охочих" на початку січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у соцмережі Х.

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Гарантії безпеки

Так, Макрон зазначив, що в неділю ввечері "разом з кількома іншими європейськими лідерами" брав участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, потім він мав окрему розмову із Зеленським.

"Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру".

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Зустріч "Коаліції охочих"

Крім того, Макрон повідомив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн "Коаліції охочих".

"На початку січня ми зберемо країни "Коаліції охочих" у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни".

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