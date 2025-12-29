У гарантіях безпеки для України є прогрес, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про прогрес щодо гарантій безпеки для України та повідомив про засідання "Коаліції охочих" на початку січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у соцмережі Х.
Гарантії безпеки
Так, Макрон зазначив, що в неділю ввечері "разом з кількома іншими європейськими лідерами" брав участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.
За його словами, потім він мав окрему розмову із Зеленським.
"Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру".
Зустріч "Коаліції охочих"
Крім того, Макрон повідомив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн "Коаліції охочих".
"На початку січня ми зберемо країни "Коаліції охочих" у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни".
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
- Своєю чергою генсек НАТО Марк Рююте назвав питання гарантій безпеки для України з боку західних союзників ключовим елементом потенційної мирної угоди.
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