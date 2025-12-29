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Новини Гарантії безпеки для України Зустріч коаліції охочих
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У гарантіях безпеки для України є прогрес, - Макрон

Макрон про гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про прогрес щодо гарантій безпеки для України та повідомив про засідання "Коаліції охочих" на початку січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у соцмережі Х.

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Гарантії безпеки

Так, Макрон зазначив, що в неділю ввечері "разом з кількома іншими європейськими лідерами" брав участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, потім він мав окрему розмову із Зеленським.

"Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру".

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Зустріч "Коаліції охочих"

Крім того, Макрон повідомив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн "Коаліції охочих".

"На початку січня ми зберемо країни "Коаліції охочих" у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни".

Також читайте: Макрон прагне, щоб у січні "Коаліція охочих" доопрацювала деталі підтримки України, - Єлисейський палац

Макрон про гарантії безпеки для України

Що передувало

Автор: 

Макрон Емманюель (1796) гарантії безпеки (468) Коаліція охочих (140)
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Топ коментарі
+5
Всі гарантії зникнуть, як тількі Боневтик підпише капітуляцію. Та їх і не буде, бо США за нас воювати не будуть. От вообще. Як і всі інші. Всі це розуміють, но включають дурака. І нащ дурак теж. І як це, проводити референдум про відчуження нашої землі? Чому? Бо сраний ковбой цього хоче? Так він хворий, разом зі своїм братом-педофілом Путіним.
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29.12.2025 07:38 Відповісти
+4
Ну, все, як трумп любить: "все чудово, моя маркіза", а далі тобі краще не знати.
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29.12.2025 07:04 Відповісти
+3
щоб підписав якщо не капітуляцію, то хоча би папірці, які до неї наближають.
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29.12.2025 07:37 Відповісти

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