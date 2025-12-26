Макрон прагне, щоб у січні "Коаліція охочих" доопрацювала деталі підтримки України, - Єлисейський палац

Союзники України зберуться у січні, щоб остаточно визначити деталі гарантій безпеки після можливого припинення вогню.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Неназваний представник Єлисейського палацу зазначив, що після розробки 20-пунктного плану щодо припинення війни, який наразі розглядає Москва, президент Франції Еммануель Макрон прагне, щоб у січні "Коаліція охочих" доопрацювала деталі підтримки України.

"Українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь", - додав співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябков: Якщо Макрону є що сказати Путіну, то він знає як організувати таку розмову

Очікується, що гарантії будуть оперативно узгоджені, щоб надати Україні ясне уявлення про довгострокову підтримку. Десятки країн під керівництвом Франції та Великої Британії готували заходи, що включають наземні війська, фінансову допомогу, постачання зброї та інші засоби стримування потенційної агресії Росії.

Деякі гарантії, зокрема від США, залишаються на стадії обговорення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон і Рютте обговорили ситуацію в Україні та роботу в межах "Коаліції охочих"

Мирний план

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.

Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон засудив візові санкції США проти колишнього єврокомісара Бретона: "Виглядають як залякування"