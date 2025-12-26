Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины, - Елисейский дворец

Союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно определить детали гарантий безопасности после возможного прекращения огня.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ.

Неназванный представитель Елисейского дворца отметил, что после разработки 20-пунктного плана по прекращению войны, который сейчас рассматривает Москва, президент Франции Эммануэль Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины.

"Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ", - добавил собеседник.

Ожидается, что гарантии будут оперативно согласованы, чтобы дать Украине ясное представление о долгосрочной поддержке. Десятки стран под руководством Франции и Великобритании готовили меры, включающие наземные войска, финансовую помощь, поставки оружия и другие средства сдерживания потенциальной агрессии России.

Некоторые гарантии, в частности от США, остаются на стадии обсуждения.

Мирный план

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

