Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины, - Елисейский дворец
Союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно определить детали гарантий безопасности после возможного прекращения огня.
Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ.
Неназванный представитель Елисейского дворца отметил, что после разработки 20-пунктного плана по прекращению войны, который сейчас рассматривает Москва, президент Франции Эммануэль Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины.
"Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ", - добавил собеседник.
Ожидается, что гарантии будут оперативно согласованы, чтобы дать Украине ясное представление о долгосрочной поддержке. Десятки стран под руководством Франции и Великобритании готовили меры, включающие наземные войска, финансовую помощь, поставки оружия и другие средства сдерживания потенциальной агрессии России.
Некоторые гарантии, в частности от США, остаются на стадии обсуждения.
Мирный план
- Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
- Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звісно, що навіть присутність військ "охочих" не дає 100% гарантії проти кацапів. Але, хай йому, будьте щирими.
Або скажіть, що Україна має покладатися лише на себе та вмийте руки. Чи дезінфікуйте (після потискань кривавої рук путіна).
так уже. мерца кинул, репарационный кредит не поддержал. имитация деятельности